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Раздел: Курьезы  
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Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора

Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора Этот безумный мир в ироничных рисунках иллюстратора Дмитрия Коротченко

Иллюстратор Дмитрий Коротченко (ДэКа) с любовью создает работы, совмещающие в себе тонкую иронию и жизненность, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Его злободневные иллюстрации наполнены милыми деталями и узнаваемыми объектами.

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В его уютном нарисованном мирке есть и актеры, и политики, а также атрибуты советского прошлого, ироничные аллюзии и каверзные ситуации повседневности.

Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
Злободневные карикатуры от талантливого иллюстратора
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 Теги: карикатура, иллюстрации

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