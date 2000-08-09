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"Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителя

"Не хотела ехать на дачу": отца девочки приняли за похитителяЖители многоэтажки вызвали правоохранителей, увидев, как мужчина заталкивает в автомобиль плачущего и сопротивляющегося ребенка

В субботу, 11 августа, в Харькове жители дома на улице Дача увидели сцену якобы "насилия над ребенком и похищения", и немедля вызвали полицию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Люди сообщили правоохранителям, что одна из девочек 10 лет, проживающая в их доме, увидела, как неизвестный мужчина силой заталкивает плачущего ребенка лет пяти в автомобиль. Перепуганная юная свидетельница этого инцидента восприняла его, как факт похищения ребенка, и поспешила сообщить об этом своим родителям.

"Дочь, как обычно, пошла где-то в 9.40 гулять с собакой. Буквально через 10 минут она забежала домой и стала рассказывать, что видела, как прямо во дворе неизвестный мужчина заталкивает девочку лет пяти в автомобиль. При этом ребенок сильно кричал, плакал и сопротивлялся. Дочь не знает эту девочку. Сказала лишь, что она была с хвостиком. После этого автомобиль выехал со двора и поехал в сторону Пятихаток", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Инна, мать "бдительной" 10-летней харьковчанки, которая стала свидетелем якобы похищения.

Взрослые тут же сообщили в полицию. Прибывшие на место происшествие правоохранители выяснили, что на самом деле не было никакого похищения. По словам пресс-офицера отдела коммуникации Нацполиции в Харьковской области Оксаны Калмыковой, выяснилось, что маленькая пятилетняя девочка, которую так активно "запихивали в машину", просто не хотела ехать на дачу. А "похититель", – это отец этой девочки, который, отбросив все попытки угомонить ребенка, просто силком усадил малышку в автомобиль.

"Сейчас семья отдыхает на даче. У них все хорошо, мир и порядок", – комментирует ситуацию сайту "Сегодня" Оксана Калмыкова.

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Но не всегда такие истории оказываются курьезными. напомним, что в октябре 2017 года в Киеве произошло резонансное похищение ребенка. Похищение случилось в детском саду №606 на Оболони. Пока отец похищенной девочки пошел в детский сад забирать старшую дочь, неизвестный мужчина забрал ребенка и скрылся. Тогда похитителей задержали, а ребенка вернули в семью.
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 Теги: отец, девочка

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Сегодня, 13:38 » Автор: Татьяна Ларина
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