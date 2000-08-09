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Раздел: Курьезы  
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В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги

В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супругиМужчина натолкал в нос вату и накрылся белым покрывалом, как будто он лежит в морге.

27-летний житель Гондураса Денни Гонсалес, находясь на заработках в США, попытался притвориться мертвым, чтобы избавиться от жены, которая все время требовала от него денег, передает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

Как пишет The Daily Mail, мужчина натолкал в нос вату и накрылся белым покрывалом, как будто он лежит в морге. Свои фотографии в таком виде вместе со снимками гроба он отправил жене. Причиной своей смерти гондурасец указал онкологическое заболевание.

Однако пресса в его родном городе распространила новость о его внезапной кончине, и это шокировало его друзей и пожилых родителей.

Рассматривая фото, родственники подметили, что Гонсалес лежит в двуспальной кровати, а белый лист над его телом - на самом деле наволочка.

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Вскоре, когда фарс раскрылся, мужчина признал, что мистификация была уловкой для его жены потому, что она требовала от него все больше денег. Гонсалес пожаловался, что уже прислал ей шесть мобильных телефонов, но женщина утверждала, что их украли.

В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
В Гондурасе мужчина притворился мертвым, чтобы избавиться от надоедливой супруги
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 Теги: мужчина, Гондурас

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Сегодня, 16:48 » Автор: Татьяна Ларина
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