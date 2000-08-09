Раздел: Курьезы
Молодая мама рисует веселые комиксы о своей семье
Марина решила, что она худшая на свете.
Журналистка Марина Яковлева стала мамой семь месяцев назад и немедленно решила, что она не просто плохая мать, а худшая на свете. Муж ее разубеждал, но она показывала ему на плачущую дочь и вопрошала: «Неужели человек может так орать, когда с ним все в порядке?».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Заливая клавиатуру слезами, она написала старшей подруге: «Скажи, когда у тебя родился ребенок, тебе тоже казалось, что ты все делаешь не так?» Та ответила: «Я точно знала, что делаю все неправильно. Но знала и то, что дочка никогда об этом не узнает».
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На следующей прогулке с ребенком, покачивая ногой коляску, Марина нарисовала первую картинку в цикле - тест «Хорошая ли я мать».
Журналистка Марина Яковлева стала мамой семь месяцев назад и немедленно решила, что она не просто плохая мать, а худшая на свете. Муж ее разубеждал, но она показывала ему на плачущую дочь и вопрошала: «Неужели человек может так орать, когда с ним все в порядке?».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Заливая клавиатуру слезами, она написала старшей подруге: «Скажи, когда у тебя родился ребенок, тебе тоже казалось, что ты все делаешь не так?» Та ответила: «Я точно знала, что делаю все неправильно. Но знала и то, что дочка никогда об этом не узнает».
Читайте также: Рождественское настроение: Веселые комиксы
На следующей прогулке с ребенком, покачивая ногой коляску, Марина нарисовала первую картинку в цикле - тест «Хорошая ли я мать».
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