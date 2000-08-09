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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй

В Сети высмеяли нелепую позу Терезы МэйПользователи сети сравнили премьера с жирафом и динозавром.

Британская премьер-министр Тереза Мэй давно известна своей неуклюжестью и странной манерой поведения на встречах с монаршими особами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Во время торжественных мероприятий посвященных 100-летию битвы при Амьене, глава правительства присела так, что ее голова поравнялась с талией принца Уильяма.

Некоторые пользователи сети сравнили премьера с жирафом и динозавром, тогда как другие наоборот - похвалили за хорошую растяжку.

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Подобное поведение за Мэй неоднократно замечали и ранее. При этом некоторые пользователи недоумевают, почему премьер-министру никто до сих пор не сказал, как она нелепо выглядит со стороны.

В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
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 Теги: Тереза Мэй, поза

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Сегодня, 20:38 » Автор: Едгар Букмирза
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