Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли нелепую позу Терезы Мэй
Пользователи сети сравнили премьера с жирафом и динозавром.
Британская премьер-министр Тереза Мэй давно известна своей неуклюжестью и странной манерой поведения на встречах с монаршими особами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Во время торжественных мероприятий посвященных 100-летию битвы при Амьене, глава правительства присела так, что ее голова поравнялась с талией принца Уильяма.
Некоторые пользователи сети сравнили премьера с жирафом и динозавром, тогда как другие наоборот - похвалили за хорошую растяжку.
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Подобное поведение за Мэй неоднократно замечали и ранее. При этом некоторые пользователи недоумевают, почему премьер-министру никто до сих пор не сказал, как она нелепо выглядит со стороны.
Британская премьер-министр Тереза Мэй давно известна своей неуклюжестью и странной манерой поведения на встречах с монаршими особами.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.
Во время торжественных мероприятий посвященных 100-летию битвы при Амьене, глава правительства присела так, что ее голова поравнялась с талией принца Уильяма.
Некоторые пользователи сети сравнили премьера с жирафом и динозавром, тогда как другие наоборот - похвалили за хорошую растяжку.
Читайте также: В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
Подобное поведение за Мэй неоднократно замечали и ранее. При этом некоторые пользователи недоумевают, почему премьер-министру никто до сих пор не сказал, как она нелепо выглядит со стороны.
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