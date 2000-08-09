Раздел: Курьезы
В Сети появился пес-двойник знаменитой певицы
Снимки начали набирать популярность в сети.
Известный французский фотограф Винсент Флоурет придумал необычный проект с участием своего золотистого ретривера Макса. Флоурет переделал сценические фотографии мега-популярной американской певицы Мадонны. Снимки фотограф опубликовал на своей странице в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На фотографиях, из которых Винсент Флоурет создал целую выставку, его пес Макс перевоплотился в певицу Мадонну. Они скопировали сценические костюмы, жесты, прически и украшения. Как признался Флоурет, он переживал, что Максу эта идея не понравится, но золотистый ретривер сам получал удовольствие от переодевания и фотосессий.
Снимки начали набирать популярность в сети и пользователям этот проект пришелся по душе. Они утверждают, что Макс в нарядах безумно похож на Мадонну. Некоторые раскритиковали Флоурета и сказали, что он высмеивает певицу.
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Однако, о проекте узнала, и сама Мадонна и ей понравились фотографии собаки, которая так на нее похожа. Она даже публиковала некоторые снимки на своей странице в Instagram.
Известный французский фотограф Винсент Флоурет придумал необычный проект с участием своего золотистого ретривера Макса. Флоурет переделал сценические фотографии мега-популярной американской певицы Мадонны. Снимки фотограф опубликовал на своей странице в Instagram.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
На фотографиях, из которых Винсент Флоурет создал целую выставку, его пес Макс перевоплотился в певицу Мадонну. Они скопировали сценические костюмы, жесты, прически и украшения. Как признался Флоурет, он переживал, что Максу эта идея не понравится, но золотистый ретривер сам получал удовольствие от переодевания и фотосессий.
Снимки начали набирать популярность в сети и пользователям этот проект пришелся по душе. Они утверждают, что Макс в нарядах безумно похож на Мадонну. Некоторые раскритиковали Флоурета и сказали, что он высмеивает певицу.
Читайте также: У Скарлетт Йохансон появился «двойник»
Однако, о проекте узнала, и сама Мадонна и ей понравились фотографии собаки, которая так на нее похожа. Она даже публиковала некоторые снимки на своей странице в Instagram.
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