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Раздел: Курьезы  
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В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта

В Германии из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.

Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда

Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.

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Пассажиров при этом попросили подождать на улице. Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров.
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Сегодня, 23:08 » Автор: Едгар Букмирза
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