Раздел: Курьезы
В США французский бульдог помог хозяину выиграть в лотерею
Он заслужил на свою "долю".
В штате Айдахо миниатюрная собака помогла своему хозяину и его друзьям выиграть миллион долларов в лотерею. Собака по кличке Стелла буквально вынудила своего хозяина, Стива Хьюза, приобрести билет лотереи Powerball, оказавшийся выигрышным, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
По словам Хьюза, он планировал купить билет в другом магазине, однако ему пришлось приобрести его на заправочной станции, так как Стелла заперла машину (животное положило лапы на замок ручной блокировки дверей), и ее хозяину пришлось коротать время там, где он оказался. Примерно 45 минут Хьюз командами заставлял Стеллу нажать на кнопку вновь и пустить его в машину, и тем временем попросил свою подругу зайти в магазин на станции и купить билет, раз уж они все равно застряли на заправке.
В итоге Стелла наконец открыла машину, и Хьюз с подругой смогли уехать домой. Когда пришло время проверять билет, оказалось, что он принес Хьюзу и еще 33 его приятелям, которые участвуют в розыгрышах уже много лет (компания покупает билет еженедельно), миллион долларов. Американец рассказал, что Стелла получила угощение за то, что «заставила» своего хозяина купить счастливый билет.
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После уплаты всех налогов каждый из тех, кто участвует в лотерее вместе с Хьюзом, получит примерно по 20 тысяч долларов.
В штате Айдахо миниатюрная собака помогла своему хозяину и его друзьям выиграть миллион долларов в лотерею. Собака по кличке Стелла буквально вынудила своего хозяина, Стива Хьюза, приобрести билет лотереи Powerball, оказавшийся выигрышным, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
По словам Хьюза, он планировал купить билет в другом магазине, однако ему пришлось приобрести его на заправочной станции, так как Стелла заперла машину (животное положило лапы на замок ручной блокировки дверей), и ее хозяину пришлось коротать время там, где он оказался. Примерно 45 минут Хьюз командами заставлял Стеллу нажать на кнопку вновь и пустить его в машину, и тем временем попросил свою подругу зайти в магазин на станции и купить билет, раз уж они все равно застряли на заправке.
В итоге Стелла наконец открыла машину, и Хьюз с подругой смогли уехать домой. Когда пришло время проверять билет, оказалось, что он принес Хьюзу и еще 33 его приятелям, которые участвуют в розыгрышах уже много лет (компания покупает билет еженедельно), миллион долларов. Американец рассказал, что Стелла получила угощение за то, что «заставила» своего хозяина купить счастливый билет.
Читайте также: Буйная россиянка, устроившая дебош в самолете, насмешила Сеть
После уплаты всех налогов каждый из тех, кто участвует в лотерее вместе с Хьюзом, получит примерно по 20 тысяч долларов.
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