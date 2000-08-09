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Раздел: Курьезы  
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Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»

Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»Налоги на завтрак.

Пользователи в Google Maps начали ставить оценки и писать комментарии о «Palais Poutine 1Milliard», передает Хроника.инфо со ссылкой на detector.media.

По данным в сервисе Google Maps, объект находится на берегу Черного моря в городе Геленджик, в Краснодарском крае, на мысе Идокопас. В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией выпустил большое расследование, в котором доказывал, что комплекс принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, хотя пресс-секретарь президента публично отрицал его причастность к «даче».

Пользователи начали писать саркастические комментарии о «Palais Poutine 1Milliard», вроде «в буквальном смысле" президентские апартаменты », «Прекрасное место! Сильнее запомнился запах потраченных налогов граждан РФ на этот дворец Путина », « Это даже не первая линия! Не поеду туда ».

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Вскоре «Palais Poutine 1Milliard» исчез с Google Maps, но на месте дачи появилось место под названием «Дворец Коррупционера» (Dvorets Korruptsionera). У него оценка 1,5 звезды и около 30 комментариев в том же саркастическом стиле. «Ужас, пока спал, обокрали !! На завтрак - налоги, на обед - "держитесь", на ужин ... а на ужин - "вы уже завтракали" », - написал один из комментаторов. «Очень вкусная кухня, можно поесть блюда из санкционных продуктов, сыр и мидии», - написал другой и оценил место на одну звезду.

Пользователи Сети забавно высмеяли «дачу Путина»
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 Теги: Путин, дача

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Сегодня, 13:54 » Автор: Анна Мартынова
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