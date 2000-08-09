Раздел: Курьезы
Художник создает невероятно смешные комиксы на запретные темы
Они заслуживают внимания.
«Бензиновые пары» - дерзкие комиксы, которые анонимный художник начал публиковать всего несколько месяцев назад. За это время фанатами его «высокотоксичных» (именно так сам автор описывает свои рисунки) творений стали тысячи людей. Это не странно: микс из черного юмора, сарказма, злободневных тем, интересного стиля работ и ярких персонажей - то что нужно, чтобы запомниться и выделиться из ряда подобных комиксов, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы оценили «Бензиновые пары», поэтому решили показать лучшие из этих комиксов и вам.
Читайте также: Жизнь глазами котов: невероятно смешные комиксы
«Бензиновые пары» - дерзкие комиксы, которые анонимный художник начал публиковать всего несколько месяцев назад. За это время фанатами его «высокотоксичных» (именно так сам автор описывает свои рисунки) творений стали тысячи людей. Это не странно: микс из черного юмора, сарказма, злободневных тем, интересного стиля работ и ярких персонажей - то что нужно, чтобы запомниться и выделиться из ряда подобных комиксов, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы оценили «Бензиновые пары», поэтому решили показать лучшие из этих комиксов и вам.
Читайте также: Жизнь глазами котов: невероятно смешные комиксы
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