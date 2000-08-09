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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки, которые могли сделать только в России

Смешные фотки, которые могли сделать только в РоссииПодборка веселых кадров.

Забавные ситуации происходят на любом континенте и с разными народами. Но глядя на сегодняшнюю юмористическую подборку, не остается никаких сомнений в том, о какой стране идет речь. Всем приятного просмотра и хорошего настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
Смешные фотки, которые могли сделать только в России
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 Теги: Россия, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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