Раздел: Курьезы
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Находчивость этих мужчин не знает границ.
Как поется в известной песне, папы могут все, что угодно. И когда мамы просят их посидеть с детьми, то у пап просыпается дух изобретательности. Мы же собрали 17 снимком, доказывающих, что мужчины могут вычудить что-то из ряда вон выходящего, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Как поется в известной песне, папы могут все, что угодно. И когда мамы просят их посидеть с детьми, то у пап просыпается дух изобретательности. Мы же собрали 17 снимком, доказывающих, что мужчины могут вычудить что-то из ряда вон выходящего, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
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