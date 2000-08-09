» » Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Раздел: Курьезы  
+2

Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины

Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчиныНаходчивость этих мужчин не знает границ.

Как поется в известной песне, папы могут все, что угодно. И когда мамы просят их посидеть с детьми, то у пап просыпается дух изобретательности. Мы же собрали 17 снимком, доказывающих, что мужчины могут вычудить что-то из ряда вон выходящего, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: мужчины, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
     780
     0

Похожие новости по теме

Нелепые ситуации, в которые могли попасть лишь не самые умные люди Нелепые ситуации, в которые могли попасть лишь не самые умные люди

Люди, которые умом не блещут.

Нелепые изобретения от «гениев креатива» Нелепые изобретения от «гениев креатива»

Веселые примеры изобретательности и смекалки.

Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать

Сложно представить, как так получилось.

Нелепые ситуации, в которые могут попасть лишь настоящие везунчики Нелепые ситуации, в которые могут попасть лишь настоящие везунчики

Ох уж эта ирония судьбы.

Забавные поступки, на которые способны лишь юморные мамы Забавные поступки, на которые способны лишь юморные мамы

Ох уж эти мамочки.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх