Раздел: Курьезы
Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина
Вот это преданность.
Все владельцы собак знают, как сильно их любимцы скучают, когда остаются дома одни. Когда же хозяева возвращаются, питомцы порой устраивают им очень бурные встречи, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Однако, Эй Джей Алле не только удивился, но и испугался, увидев, что творит его пёс Мюррей. Животное взбирается на крышу дома, чтобы с этой высокой точки приветствовать вернувшегося хозяина.
Мужчина пытался закрыть для Мюррея все пути на крышу, но он каждый раз находит лазейку, так что Эй Джей просто смирился - тем более, что пёс не делает попыток прыгать с крыши, он спокойно стоит там и поджидает лучшего друга, а порой просто с удовольствием осматривает окрестности.
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Владелец пса смеётся, что осталась лишь одна проблема - в его дверь постоянно стучатся случайные прохожие, чтобы предупредить о том, что на крыше находится пёс.
Все владельцы собак знают, как сильно их любимцы скучают, когда остаются дома одни. Когда же хозяева возвращаются, питомцы порой устраивают им очень бурные встречи, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Однако, Эй Джей Алле не только удивился, но и испугался, увидев, что творит его пёс Мюррей. Животное взбирается на крышу дома, чтобы с этой высокой точки приветствовать вернувшегося хозяина.
Мужчина пытался закрыть для Мюррея все пути на крышу, но он каждый раз находит лазейку, так что Эй Джей просто смирился - тем более, что пёс не делает попыток прыгать с крыши, он спокойно стоит там и поджидает лучшего друга, а порой просто с удовольствием осматривает окрестности.
Читайте также: В Германии назойливая белка вынудила мужчину вызвать полицию
Владелец пса смеётся, что осталась лишь одна проблема - в его дверь постоянно стучатся случайные прохожие, чтобы предупредить о том, что на крыше находится пёс.
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