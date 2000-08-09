Собака забирается на крышу, чтобы поскорее увидеть хозяина

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У них очень много дел.

Турецкие социальные сети обсуждают видео, на котором взрослый человек вылез на крышу дома с бейсбольной битой в руках, чтобы, по его словам, отремонтировать её.. В процессе ремонтных работ у него появилась идея снять своеобразное видеообращение, адресованное Санта-Клаусу.