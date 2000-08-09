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Раздел: Курьезы  
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Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения Со временем только лучше.

Все счастливые и крепкие пары когда-то только начинали отношения, многого стеснялись и вообще вели себя в обществе друг друга совсем по-другому. Например, в первые месяцы многие девушки боялись показаться перед своим избранником без макияжа и часами стояли у плиты, чтобы удивить любимого особенным блюдом, а парни все не могли найти удобную позу для ночных обнимашек и думали, что они самые сильные и мужественные в паре. Но спустя всего лишь год все круто меняется. Давайте вместе посмотрим на эти отличия, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Вот 12 безумно милых и ироничных комиксов о том, как со временем меняются отношения в паре.

Спойлер: кое-что остается неизменным. Листаем до конца, заряжаемся позитивом и узнаем в персонажах комикса себя и свою вторую половинку!

Ее аппетиты оказываются не такими уж и скромными

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Подготовка к свиданию с любимым теперь отнимает куда меньше времени

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Удивлять партнера стало даже проще

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Неудобства во время ночных обнимашек? Парочки со стажем о них не слышали

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Некоторые ожидания оказались далеки от реальности

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Наши кулинарные способности эволюционируют прямо на глазах

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Можно больше не притворяться слабой и беззащитной

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Зачем скрывать свои чувства?

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


К черту все сомнения и переживания!

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Ведь только рядом с любимыми можно быть собой

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


Если уж меняться, то только вместе

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения


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Но пусть кое-что всегда остается неизменным

Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения

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 Теги: Художник, комиксы

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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