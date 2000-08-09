Раздел: Курьезы
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Одна собака - хорошо, а несколько - веселее.
Собака - это большая ответственность, но и огромный источник радости в жизни. Но как живется людям, которым одной и даже двух собак показалось недостаточно? Похожа ли их жизнь на реальную версию «101 далматинца»? Удается ли им насладиться тишиной и покоем хотя бы несколько минут в неделю? Такая компания кажется милой и чудесной со стороны, но иметь полный дом собак - это совершенно особенный опыт, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
Мы сделали подборку с фотографиями будней людей, у которых много собак. Если вы думаете завести собаку либо у вас уже есть четвероногий друг и вы планируете взять еще кого-нибудь ему в пару, сначала посмотрите, что из этого может получиться.
Собака - это большая ответственность, но и огромный источник радости в жизни. Но как живется людям, которым одной и даже двух собак показалось недостаточно? Похожа ли их жизнь на реальную версию «101 далматинца»? Удается ли им насладиться тишиной и покоем хотя бы несколько минут в неделю? Такая компания кажется милой и чудесной со стороны, но иметь полный дом собак - это совершенно особенный опыт, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
Мы сделали подборку с фотографиями будней людей, у которых много собак. Если вы думаете завести собаку либо у вас уже есть четвероногий друг и вы планируете взять еще кого-нибудь ему в пару, сначала посмотрите, что из этого может получиться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Также советуем посмотреть
- Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
- Прикольные фотки людей, знающих толк в самоиронии
- Художник забавными комиксами показал, как со временем меняются отношения
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
- Почему россияне наших дебоширов называют «антифашистами»
- Ситуация в ООС: 57 обстрелов, трое раненых
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
Оставьте свой комментарий