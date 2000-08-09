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Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам

Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцамОдна собака - хорошо, а несколько - веселее.

Собака - это большая ответственность, но и огромный источник радости в жизни. Но как живется людям, которым одной и даже двух собак показалось недостаточно? Похожа ли их жизнь на реальную версию «101 далматинца»? Удается ли им насладиться тишиной и покоем хотя бы несколько минут в неделю? Такая компания кажется милой и чудесной со стороны, но иметь полный дом собак - это совершенно особенный опыт, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Мы сделали подборку с фотографиями будней людей, у которых много собак. Если вы думаете завести собаку либо у вас уже есть четвероногий друг и вы планируете взять еще кого-нибудь ему в пару, сначала посмотрите, что из этого может получиться.

Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
Хозяева этих собак показали, как весело живется их питомцам
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 Теги: собаки, питомцы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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