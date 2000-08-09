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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки, сделанные в нужный момент

Прикольные фотки, сделанные в нужный моментВот это кадры.

Нам кажется, что требуется какой-то особенный вид удачи, чтобы сделать кадр в тот самый идеальный момент, который превратит обычную и ничем не примечательную фотографию в шедевр, при просмотре которого либо не сможешь остановить рвущийся наружу смех, либо с ужасом будешь представлять катастрофические последствия. Да и профессиональным фотографом быть необязательно, чтобы получить такой кадр, - все дело в моменте, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Иногда лучшими фотографиями становятся те, к которым вы прилагали минимум усилий. И наоборот.

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Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
Прикольные фотки, сделанные в нужный момент
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 Теги: фотки, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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