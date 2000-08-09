Раздел: Курьезы
Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
Такого вы еще не видели.
В сети набирает популярность ролик, в котором собака спасла кота от неминуемой драки. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @m_yosry2012, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется на улице к другому коту, который сидел на возвышении и поджидал гостя. Судя по поведению животных, намечалась драка, однако стычку предотвратил подбежавший золотистый ретривер: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его в другую сторону.
«Хороший мальчик не дал драке начаться», - написал @m_yosry2012 в описании к видео. Его пост за несколько дней собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.
Читайте также: Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
Пользователи сети похвалили пса за его миротворческие действия. «Он никогда не бросит друга в беде», - написал один из зрителей. Другие вспомнили сцену из юмористического сериала «Бруклин 9-9», где один из героев так же оттаскивал девушку, которая хотела подраться.
В сети набирает популярность ролик, в котором собака спасла кота от неминуемой драки. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @m_yosry2012, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.
На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется на улице к другому коту, который сидел на возвышении и поджидал гостя. Судя по поведению животных, намечалась драка, однако стычку предотвратил подбежавший золотистый ретривер: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его в другую сторону.
«Хороший мальчик не дал драке начаться», - написал @m_yosry2012 в описании к видео. Его пост за несколько дней собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.
Читайте также: Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
Пользователи сети похвалили пса за его миротворческие действия. «Он никогда не бросит друга в беде», - написал один из зрителей. Другие вспомнили сцену из юмористического сериала «Бруклин 9-9», где один из героев так же оттаскивал девушку, которая хотела подраться.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
410
0
Также советуем посмотреть
- Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов
- F-16 над Татрами
- Сергей Елкин высмеял обвал рубля карикатурой
- Кучма – это мы
- «Охота» британки на призраков увенчалась успехом
- США: дело «серого кардинала»
- Все натуральное: на Тернопольщине для коз устроили конкурс красоты
- Объединенные силы начали строить укрепления на Донбассе
- Фильм о Стусе: молчание ягнят
- Переутомились: в Польше весь отдел полиции отправился на больничный
- Про підготовку ДРГ бойовиків
- Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности
- Марченко не просто кума двух одиозных персонажей
- Астронавт NASA красочно описал встречу с «инопланетянином»
- Забудьте слово «президент» – Путин не президент
- Умора: шведским коровам разрешили ходить на нудистский пляж
- Путин загнан в угол
- Украинские военные рассказали, как готовятся противостоять россиянам
- В PayPal лабрадора приняли за террориста
- 17 больных прокуроров – это сильнее, чем Фауст
- Українці пролонгують мандат довіри до Порошенка
- Французы "заставили" ворон убирать территорию
- Заоблачные зарплаты госчиновников конкурируют с масштабами их взяток
- В Сети высмеяли сюжет росСМИ о выборах в Украине
- Почему россияне наших дебоширов называют «антифашистами»
- Ситуация в ООС: 57 обстрелов, трое раненых
- Минутка позитива: уморительные селфи от животных
- Нелепые поступки, на которые способны лишь мужчины
- Смешные фотки, которые могли сделать только в России
- Потешные дети, умеющие спать где угодно
Оставьте свой комментарий