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Раздел: Курьезы  
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Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов

Собака покорила Twitter, предотвратив стычку котов Такого вы еще не видели.

В сети набирает популярность ролик, в котором собака спасла кота от неминуемой драки. Видео опубликовал пользователь Twitter под ником @m_yosry2012, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.news.

На кадрах видно, как кот в ошейнике с поводком крадется на улице к другому коту, который сидел на возвышении и поджидал гостя. Судя по поведению животных, намечалась драка, однако стычку предотвратил подбежавший золотистый ретривер: он схватил зубами поводок первого кота и силой оттащил его в другую сторону.

«Хороший мальчик не дал драке начаться», - написал @m_yosry2012 в описании к видео. Его пост за несколько дней собрал более 115 тысяч репостов и почти 300 тысяч лайков.

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Пользователи сети похвалили пса за его миротворческие действия. «Он никогда не бросит друга в беде», - написал один из зрителей. Другие вспомнили сцену из юмористического сериала «Бруклин 9-9», где один из героев так же оттаскивал девушку, которая хотела подраться.

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 Теги: собака, Twitter

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Сегодня, 17:50 » Автор: Анна Мартынова
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