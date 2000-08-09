Раздел: Курьезы
Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
Модельеры решили не сдерживать фантазию.
В Томске на фестивале молодого искусства представили коллекцию смирительных рубашек. Как сообщает местный телеканал «ТВ2», одежда создавалась по эскизам художника Александра Колпакова и дизайнера Лолиты. В коллекции арт-группы Сну-Сну 12 моделей под условным названием «Руки превращаются... », передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии..
Авторы коллекции объявили, что руководствовались образцами моделей «от кутюр» и мировыми трендами. «Любой вменяемый человек, живя в нашей реальности, чувствует, что все маленько прибаливают, - рассказал Александр Колпаков. - И естественным выражением этого чувства явилось создание коллекции смирительных рубашек». Он добавил, что таким образом можно показать людям, как справляться «с кризисом, который вокруг».
«Способность фиксировать руки человека. Чтобы он не наделал глупостей. В этом сезоне в тренде - сеточки и крючочки. Ну, и кокошники, конечно. Это скрепы - мы на этом выросли», - добавил художник.
«На мне - смирительная рубашка в русском народном стиле. Вставки из платков с барановской росписью. И кокошник. Мой наряд символизирует некую скованность. Он не дает самовыражаться. Как наше современное общество», - рассказала одна из участниц показа Мария Никешина.
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Смирительная рубашка - специальная одежда, фиксирующая руки. Ее чаще всего применяют в медицине для контроля движений пациентов психиатрических больниц.
В Томске на фестивале молодого искусства представили коллекцию смирительных рубашек. Как сообщает местный телеканал «ТВ2», одежда создавалась по эскизам художника Александра Колпакова и дизайнера Лолиты. В коллекции арт-группы Сну-Сну 12 моделей под условным названием «Руки превращаются... », передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии..
Авторы коллекции объявили, что руководствовались образцами моделей «от кутюр» и мировыми трендами. «Любой вменяемый человек, живя в нашей реальности, чувствует, что все маленько прибаливают, - рассказал Александр Колпаков. - И естественным выражением этого чувства явилось создание коллекции смирительных рубашек». Он добавил, что таким образом можно показать людям, как справляться «с кризисом, который вокруг».
«Способность фиксировать руки человека. Чтобы он не наделал глупостей. В этом сезоне в тренде - сеточки и крючочки. Ну, и кокошники, конечно. Это скрепы - мы на этом выросли», - добавил художник.
«На мне - смирительная рубашка в русском народном стиле. Вставки из платков с барановской росписью. И кокошник. Мой наряд символизирует некую скованность. Он не дает самовыражаться. Как наше современное общество», - рассказала одна из участниц показа Мария Никешина.
Читайте также: В Сети вспомнили самые нелепые оговорки Трампа
Смирительная рубашка - специальная одежда, фиксирующая руки. Ее чаще всего применяют в медицине для контроля движений пациентов психиатрических больниц.
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