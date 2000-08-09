Раздел: Курьезы
На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
Рост Путина менялся прямо во время встречи.
Во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото лидера РФ с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.
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"Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным один рост - 170 см". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?" - подчеркнул он.
Во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото лидера РФ с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.
Читайте также: Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
"Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным один рост - 170 см". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?" - подчеркнул он.
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