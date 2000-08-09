» » На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
Раздел: Курьезы  
0

На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина

На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом ПутинаРост Путина менялся прямо во время встречи.

Во время встречи лидеров пяти прикаспийских стран президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

На это обратил внимание политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, опубликовав совместное фото лидера РФ с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.

Читайте также: Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю

"Еще в 2014-м казахстанские источники писали, что у них "по неофициальным данным один рост - 170 см". Однако на разных фото Путин сначала ниже Назарбаева, а потом внезапно чуть выше. Переобули на ходу в платформы?" - подчеркнул он.

На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, рост

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:39 » Автор: Анна Мартынова
     2394
     0

Похожие новости по теме

Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю

Мужчине не заплатили за работу.

В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина В Сети потешаются над очередными «танкетками» Путина

На фотку обратил внимание Алексей Голобуцкий.

«Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина «Ходули подвели»: в Сети вновь смеются над ростом Путина

Деталь отметил политолог Голобуцкий.

В Сети потешаются над Путиным, внезапно «подросшим» до Макрона В Сети потешаются над Путиным, внезапно «подросшим» до Макрона

Политолог обратил внимание на забавные фото.

«Он растет»: в Сети вновь потешаются над ростом Путина «Он растет»: в Сети вновь потешаются над ростом Путина

Новый повод для шуток.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх