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Раздел: Курьезы  
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Женские странности в подборке смешных комиксов

Женские странности в подборке смешных комиксовИх очень сложно понять.

Художница Мария Медведик рисует комиксы о жизни влюбленной пары и честно отвечает, что общего у нее с героиней сюжетов немного: только имя и бородатый мужчина рядом. Маша - это собирательный образ, созданный частично по рассказам подруг, частично из собственного жизненного опыта. Каждая девушка хотя бы иногда бывает немного занудой, немного безбашенной и совсем чуть-чуть ленивой. А если все эти качества уместить в одной женщине, получится Маша. И после очередного ее «косяка» неизменно захочется воскликнуть: «Маша, блин!», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы успели немного попереживать и повозмущаться вместе с героиней комиксов. Предлагаем и вам рассмотреть в этой непосредственной девушке знакомые черты.

Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
Женские странности в подборке смешных комиксов
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 Теги: комиксы, женщины

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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