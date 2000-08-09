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Раздел: Курьезы  
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Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей

Нелепые изобретения от дизайнеров-любителейВот это творчество.

Пожалуй, каждый мечтал хоть раз смастерить что-нибудь эдакое, т. к. лавры именитых дизайнеров и изобретателей не дают спокойно спать по ночам. Ну лучше уж смотреть все эти новинки по телевизору, нежели создавать непонятно что, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

В нашем сегодняшнем материале 17 случаев, когда люди пытались сделать нечто своими руками, а получилось что-то странное.

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Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
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 Теги: изобретения, дизайнеры

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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