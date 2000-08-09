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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки людей, которых победила лень

Забавные фотки людей, которых победила леньЛень правит миром.

Определенно, лень положительно влияет на нас. Например, ленивые люди знают секрет идеальных отношений, быстро избавляются от вредных привычек и придумывают гениальные лайфхаки. К тому же бездельники обычно добрые и веселые ребята. Одни плюсы, не так ли, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Фото, твиты, комиксы, СМС - все, что связано с матушкой-ленью. Читать желательно лежа.

«У меня для этого в прихожей бахилы лежат»

Забавные фотки людей, которых победила лень


«Коротко о том, как мой брат пирожки лепил»

Забавные фотки людей, которых победила лень


Пожалуй, это можно назвать памятником лени

Забавные фотки людей, которых победила лень


Когда нужно работать, а они так и шепчут, черти

Забавные фотки людей, которых победила лень


Это все объясняет

Забавные фотки людей, которых победила лень


«Я, конечно, ленивый, но это уже слишком даже для меня»

Забавные фотки людей, которых победила лень


Кругом обман

Забавные фотки людей, которых победила лень


Спиннер для работы

Забавные фотки людей, которых победила лень


Секрет счастливых отношений

Забавные фотки людей, которых победила лень


Это стопор для двери, и он не распакован

Забавные фотки людей, которых победила лень


Потому что чем старше, тем ленивее

Забавные фотки людей, которых победила лень


Когда ты настолько ленив, что даже на собственную свадьбу не стал наряжаться

Забавные фотки людей, которых победила лень


Приспособление для компьютерных игр в постели

Забавные фотки людей, которых победила лень


Лайфхак

Забавные фотки людей, которых победила лень


«Мой брат пришел помочь мне с ремонтом, а я нашел его спящим»

Забавные фотки людей, которых победила лень


«В следующий раз вставлю»

Забавные фотки людей, которых победила лень


Приятно, когда погода на твоей стороне

Забавные фотки людей, которых победила лень


«Уровень моей лени на сегодня: пью сразу из бутылки»

Забавные фотки людей, которых победила лень


Зато посуду потом не мыть

Забавные фотки людей, которых победила лень


Слишком сложно

Забавные фотки людей, которых победила лень


Склад идей

Забавные фотки людей, которых победила лень


Лайфхак

Забавные фотки людей, которых победила лень


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Забавные фотки людей, которых победила лень

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 Теги: лень, приколы

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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