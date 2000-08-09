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Раздел: Курьезы  
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Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки

Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходкиОх уж эти дети.

Если в семье есть и дети, и домашние животные, обязательно получится крепкая дружба, передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Коты и собаки, которые живут в семьях с детьми, вынуждены терпеть детские капризы.

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Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
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 Теги: питомцы, приколы

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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