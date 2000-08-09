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Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты

Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невестыТеперь у собаки есть дом.

Молодоженам Марилии и Матеусу из бразильского города Сан-Паулу не повезло со свадебной церемонией, так как пошел сильный дождь, и пришлось провести ее не на улице, а в церкви, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

Внезапно, прямо во время церемонии, в храм забежала бездомная собака. Несчастное животное промокло до нитки. Двери в церкви были открыты, вот собачка и нашла место, где переждать непогоду. При этом пес стал непосредственным участником церемонии.

Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты


Так, собака прошла через весь зал и прилегла прямо на длинную фату невесты. Гости хотели прогнать четырехлапого, но животное так просто сдаваться не собиралось. Собака, сделав круг вокруг церкви, вернулась в помещение. И как раз в тот момент, когда святой отец зачитывал клятвы для влюбленных, как ни в чем не бывало, она снова плюхнулась на фату Марилии.

Такая наглость в самый ответственный момент могла разозлить кого угодно. Но только не эту невесту. Невеста оказалась большой любительницей животных: «Если он пришел к нам, значит будет нашим гостем». Так, Марилия попросила священника продолжить церемонию, несмотря на спящую собаку.

Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты


После того, как влюбленные стали мужем и женой, собака поднялась и выбежала из церкви. Дождь как раз закончился, поэтому животное вернулось на улицу. Поймать его никто не смог.

На следующий день Марилия и Матеус отправились искать своего нового друга. Но поиски в окрестностях церкви не дали никаких результатов. Собаки нигде не было. Затем к поискам подключили все свое многочисленное семейство.

Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты


Только через неделю поиски увенчались успехом. Кто-то из родных таки привел животное в Марилии и Матеуса.

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Для девушки это было лучшим подарком на свадьбу. К тому же, собака оказалась очень ласковой. Удивительно, но бездомный пес быстро прижился в новой семье и стал ее полноправным членом.
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 Теги: собака, брак

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Сегодня, 18:03 » Автор: Анна Мартынова
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