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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет

Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет Визит медведя сняла камера видеонаблюдения.

В американском городе Бристол, штат Коннектикут, сотрудники винно-водочного магазина не пустили к себе медведя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Зверь бродил по парковке и оказался возле магазина. Автоматические двери отреагировали на его приближение и распахнулись. Он прошел через них, но не смог попасть внутрь, потому что продавцы успели запереть вторые двери.

В итоге животное осталось в тамбуре. Вскоре перед магазином показался покупатель. Седой мужчина беззаботно вошел в тамбур, после чего продавцы втащили его внутрь и снова закрыли двери. Только тогда он заметил хищника.

В итоге медведь ушел без постороннего вмешательства. Его визит сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине.

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Черный медведь (барибал) - наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.

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 Теги: медведь, алкоголь

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Сегодня, 09:42 » Автор: Анна Мартынова
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