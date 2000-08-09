Раздел: Курьезы
Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
Визит медведя сняла камера видеонаблюдения.
В американском городе Бристол, штат Коннектикут, сотрудники винно-водочного магазина не пустили к себе медведя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Зверь бродил по парковке и оказался возле магазина. Автоматические двери отреагировали на его приближение и распахнулись. Он прошел через них, но не смог попасть внутрь, потому что продавцы успели запереть вторые двери.
В итоге животное осталось в тамбуре. Вскоре перед магазином показался покупатель. Седой мужчина беззаботно вошел в тамбур, после чего продавцы втащили его внутрь и снова закрыли двери. Только тогда он заметил хищника.
В итоге медведь ушел без постороннего вмешательства. Его визит сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине.
Читайте также: Фотограф показал, как живут самые богатые люди Дубая. Фото
Черный медведь (барибал) - наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.
В американском городе Бристол, штат Коннектикут, сотрудники винно-водочного магазина не пустили к себе медведя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Зверь бродил по парковке и оказался возле магазина. Автоматические двери отреагировали на его приближение и распахнулись. Он прошел через них, но не смог попасть внутрь, потому что продавцы успели запереть вторые двери.
В итоге животное осталось в тамбуре. Вскоре перед магазином показался покупатель. Седой мужчина беззаботно вошел в тамбур, после чего продавцы втащили его внутрь и снова закрыли двери. Только тогда он заметил хищника.
В итоге медведь ушел без постороннего вмешательства. Его визит сняла камера видеонаблюдения, которая была установлена в магазине.
Читайте также: Фотограф показал, как живут самые богатые люди Дубая. Фото
Черный медведь (барибал) - наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
73
0
Также советуем посмотреть
- Сеть насмешил медведь, явившийся в алкомаркет
- Есть два вида российских экспертов
- Сутки в ООС: много обстрелов, один погибший
- Потешные питомцы, готовые терпеть детские выходки
- Забавные фотки людей, которых победила лень
- 90-летняя японка покорила Сеть забавным снимками
- Порошенко призвал Израиль решить проблемы с допуском украинцев в страну
- Нелепые изобретения от дизайнеров-любителей
- Украина сделала Кремлю удобное предложение по обмену пленными
- Женские странности в подборке смешных комиксов
- Украина призывает РФ освободить Сенцова
- Уморительные проблемы людей, которым не повезло со строителями
- Благословила брак: бездомная собака удобно устроилась на фате невесты
- На Филиппинах призрак угодил на камеру
- «Список Сенцова» может будет сокрушителен
- Мужчина с невозмутимым попугаем развеселили YouTube
- По улицам американского города разъезжал «НЛО»
- Украина – не Турция
- Медведчук і кіно
- На Донетчине задержали белоруса, воевавшего в рядах сепаратистов
- Стус до сих пор борется за независимость Украины
- Сеть насмешило свадебное фото «няши»-Поклонской
- Чим Україна відрізняється від Хорватії
- На ходу переобулся: в Сети вновь потешаются над ростом Путина
- Генштаб обяжет военных волонтеров получать аккредитацию
- Какой судья будет рассматривать иск Медведчука
- Строитель нашел изощренный способ отомстить нечестному работодателю
- Кто в России главный по пенсиям
- Умора: в России устроили модный показ смирительных рубашек
- Канада поставит Украине снайперские винтовки на $770 тысяч - СМИ
Оставьте свой комментарий