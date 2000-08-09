Раздел: Курьезы
Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
Соцсети отреагировали на интервью.
Школьная учительница нынешнего президента РФ поделилась воспоминаниями о его детстве: по ее словам, малолетний Владимир Путин любил бегать по школе, открывать двери и кричать "Ку-ку, это я", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом она рассказала в интервью российским журналистам.
"Был, конечно, озорником, энергия била в нем ключом", – объясняет странности в поведении маленького Путина учительница Вера Гуревич.
Также она отметила, что в школе глава Кремля учился неплохо, хотя в начальных классах двойки у него скорее всего были.
В социальных сетях детские привычки Путина оценили немного иначе.
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"Все-таки на НТВ знатные пропагандисты работают, назвать чувака озорным, а не дебилом, который ломится в школьные кабинеты и говорит "ку-ку", это конечно нужно иметь мастерство", – пишет один из пользователей.
Школьная учительница нынешнего президента РФ поделилась воспоминаниями о его детстве: по ее словам, малолетний Владимир Путин любил бегать по школе, открывать двери и кричать "Ку-ку, это я", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом она рассказала в интервью российским журналистам.
"Был, конечно, озорником, энергия била в нем ключом", – объясняет странности в поведении маленького Путина учительница Вера Гуревич.
Также она отметила, что в школе глава Кремля учился неплохо, хотя в начальных классах двойки у него скорее всего были.
В социальных сетях детские привычки Путина оценили немного иначе.
Читайте также: Застрявший на крыше попугай послал спасателей "по матушке"
"Все-таки на НТВ знатные пропагандисты работают, назвать чувака озорным, а не дебилом, который ломится в школьные кабинеты и говорит "ку-ку", это конечно нужно иметь мастерство", – пишет один из пользователей.
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