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Раздел: Курьезы  
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Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве

Учительница Путина насмешила рассказом о его детствеСоцсети отреагировали на интервью.

Школьная учительница нынешнего президента РФ поделилась воспоминаниями о его детстве: по ее словам, малолетний Владимир Путин любил бегать по школе, открывать двери и кричать "Ку-ку, это я", передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом она рассказала в интервью российским журналистам.

"Был, конечно, озорником, энергия била в нем ключом", – объясняет странности в поведении маленького Путина учительница Вера Гуревич.

Также она отметила, что в школе глава Кремля учился неплохо, хотя в начальных классах двойки у него скорее всего были.

В социальных сетях детские привычки Путина оценили немного иначе.

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"Все-таки на НТВ знатные пропагандисты работают, назвать чувака озорным, а не дебилом, который ломится в школьные кабинеты и говорит "ку-ку", это конечно нужно иметь мастерство", – пишет один из пользователей.

Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
Учительница Путина насмешила рассказом о его детстве
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 Теги: Путин, учительница

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Сегодня, 14:26 » Автор: Анна Мартынова
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