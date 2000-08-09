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Раздел: Курьезы  
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Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»

Уфологи обнаружили на Луне еще одну «базу пришельцев»Обнародованы странные кадры.

Исследователи обнаружили на Луне в горной гряде под названием Апеннины странный объект. Около кратера Арат находится вход в подземелье, считают уфологи. Исследователей гора заинтересовала, прежде всего, тем, что с одной из ее сторон заметны следы раскопок. На самом же верху можно увидеть нечто куда более странное. Квадратное сооружение, которое напоминает по своей форме люк, ученые и приняли за загадочную инопланетную постройку, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.news.

При изучении снимков с Луны были обнаружены новые образования, напоминающие гору. Под ней была обнаружена аномалия, внешне напоминающая люк или металлические двери квадратной формы. Что характерно, на снимках 5 летней давности подобных образований не было. Откуда появилось это убежище неизвестно. NASA не комментирует находку, а уфологи уже объявили находку дверью в подземные помещения инопланетян.

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 Теги: Луна, уфологи

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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