» » Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Раздел: Курьезы  
0

Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров

Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеровПолучилось весьма своеобразно.

Перед каждым походом к новому парикмахеру невольно начинаешь нервничать: а сделают ли тебе именно ту прическу, которую ты хочешь? Вполне возможно, ты снова увидишь в зеркале что-то такое, что хоть стой, хоть падай, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Как оказалось, такие же проблемы у братьев наших меньших. Иногда после похода к грумеру домашнего питомца просто не узнать! То ли стилист так постарался, то ли у хозяина фантазия разгулялась - так сразу и не поймешь.

Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Забавные питомцы, угодившие в руки парикмахеров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: питомцы, стрижка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
     493
     0

Похожие новости по теме

Забавные питомцы, обожающие проказничать Забавные питомцы, обожающие проказничать

Им совершенно не стыдно.

Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики

Преступники в животном мире.

Хоть стой, хоть падай: смешные вывески и объявления Хоть стой, хоть падай: смешные вывески и объявления

Отличное начало рабочей недели.

Хоть стой, хоть падай: самые забавные пассажиры самолетов Хоть стой, хоть падай: самые забавные пассажиры самолетов

Некоторые люди не слышали о правилах приличия.

Хоть стой, хоть падай: забавные заголовки из газет и журналов Хоть стой, хоть падай: забавные заголовки из газет и журналов

И такое бывает!

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх