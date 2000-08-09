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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезлоКогда день пошел наперекосяк.

Тяжелые и неудачные дни бывают у всех, но у «счастливчиков» в нашей статье уже с самого утра что-то пошло не так. Использовать крем для бритья вместо зубной пасты? Легко! Уронить телефон в овсянку? Выполнено! Но, поверьте, все может быть еще хуже, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали для вас снимки, после просмотра которых вы поймете, что ваше начало дня не такое уж и плохое.

1. Кажется, человек еще спал, когда его попросили натереть сыр

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


2. Когда любовь к солнцу улетучивается с невероятной скоростью

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


3. Видимо, слегка перестарался

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


4. Пусть хоть кому-то с утра будет удобно добираться до работы

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


5. «Ну и угадайте, что было налито в кофе?»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


«Молоко». «Яблочный сок».

6. «Я потерял рубашку на целых 5 минут этим утром»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


7. «Сегодня на завтрак у меня было разочарование»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


8. «Каждое утро я вспоминаю, что моя семья не думала обо мне, когда вешала это зеркало»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


9. Состояние: проснулся и сразу устал

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


10. Завтрак готов, приятного аппетита

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


11. Даже растению надоел этот звон с утра

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


12. Ловкость рук - и завтрак у ваших ног

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


13. «Черт знает, что здесь происходило ночью, но убирать с утра приходится мне, спасибо!»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


14. Боги маркетинга умеют разочаровать вмиг: витамины «1 в день»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


«1 в день». «Способ применения: принимать дважды в день».

15. «К моей задаче перетаскать землю добавилась еще одна: почистить бассейн»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


16. «Ваша овсянка, сэр»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


17. Как тут не развернуться и не пойти спать?

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


18. «Люблю дочку, она у меня такой ангел!»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


«Папа, если ты меня разбудишь еще раз, то я тебя убью».

19. Было так влажно, что сухой завтрак неаппетитно слипся

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


20. Утро началось не с принятия душа

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


21. Вот, что разбудило меня этим утром

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


22. Желание умываться отпадает на целый день

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


23. Жара - враг мармеладных мишек

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


24. Поездка на работу - самое любимое время

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


25. «Вопрос даже не в том, что мне нечего надеть, а в том, как бы добраться до этого»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


26. «Складывается такое ощущение, что вселенная подсказывает: здоровый завтрак не для меня»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


27. «Это крем для бритья, и узнал я об этом, только когда начал чистить им зубы»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


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28. «К такому меня жизнь не готовила»

Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло


«Так начинается мой день».
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 Теги: неудача, фото

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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