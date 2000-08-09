Раздел: Курьезы
Уморительные фотки людей, которым слегка не повезло
Когда день пошел наперекосяк.
Тяжелые и неудачные дни бывают у всех, но у «счастливчиков» в нашей статье уже с самого утра что-то пошло не так. Использовать крем для бритья вместо зубной пасты? Легко! Уронить телефон в овсянку? Выполнено! Но, поверьте, все может быть еще хуже, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас снимки, после просмотра которых вы поймете, что ваше начало дня не такое уж и плохое.
1. Кажется, человек еще спал, когда его попросили натереть сыр
2. Когда любовь к солнцу улетучивается с невероятной скоростью
3. Видимо, слегка перестарался
4. Пусть хоть кому-то с утра будет удобно добираться до работы
5. «Ну и угадайте, что было налито в кофе?»
«Молоко». «Яблочный сок».
6. «Я потерял рубашку на целых 5 минут этим утром»
7. «Сегодня на завтрак у меня было разочарование»
8. «Каждое утро я вспоминаю, что моя семья не думала обо мне, когда вешала это зеркало»
9. Состояние: проснулся и сразу устал
10. Завтрак готов, приятного аппетита
11. Даже растению надоел этот звон с утра
12. Ловкость рук - и завтрак у ваших ног
13. «Черт знает, что здесь происходило ночью, но убирать с утра приходится мне, спасибо!»
14. Боги маркетинга умеют разочаровать вмиг: витамины «1 в день»
«1 в день». «Способ применения: принимать дважды в день».
15. «К моей задаче перетаскать землю добавилась еще одна: почистить бассейн»
16. «Ваша овсянка, сэр»
17. Как тут не развернуться и не пойти спать?
18. «Люблю дочку, она у меня такой ангел!»
«Папа, если ты меня разбудишь еще раз, то я тебя убью».
19. Было так влажно, что сухой завтрак неаппетитно слипся
20. Утро началось не с принятия душа
21. Вот, что разбудило меня этим утром
22. Желание умываться отпадает на целый день
23. Жара - враг мармеладных мишек
24. Поездка на работу - самое любимое время
25. «Вопрос даже не в том, что мне нечего надеть, а в том, как бы добраться до этого»
26. «Складывается такое ощущение, что вселенная подсказывает: здоровый завтрак не для меня»
27. «Это крем для бритья, и узнал я об этом, только когда начал чистить им зубы»
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28. «К такому меня жизнь не готовила»
«Так начинается мой день».
Тяжелые и неудачные дни бывают у всех, но у «счастливчиков» в нашей статье уже с самого утра что-то пошло не так. Использовать крем для бритья вместо зубной пасты? Легко! Уронить телефон в овсянку? Выполнено! Но, поверьте, все может быть еще хуже, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы собрали для вас снимки, после просмотра которых вы поймете, что ваше начало дня не такое уж и плохое.
1. Кажется, человек еще спал, когда его попросили натереть сыр
2. Когда любовь к солнцу улетучивается с невероятной скоростью
3. Видимо, слегка перестарался
4. Пусть хоть кому-то с утра будет удобно добираться до работы
5. «Ну и угадайте, что было налито в кофе?»
«Молоко». «Яблочный сок».
6. «Я потерял рубашку на целых 5 минут этим утром»
7. «Сегодня на завтрак у меня было разочарование»
8. «Каждое утро я вспоминаю, что моя семья не думала обо мне, когда вешала это зеркало»
9. Состояние: проснулся и сразу устал
10. Завтрак готов, приятного аппетита
11. Даже растению надоел этот звон с утра
12. Ловкость рук - и завтрак у ваших ног
13. «Черт знает, что здесь происходило ночью, но убирать с утра приходится мне, спасибо!»
14. Боги маркетинга умеют разочаровать вмиг: витамины «1 в день»
«1 в день». «Способ применения: принимать дважды в день».
15. «К моей задаче перетаскать землю добавилась еще одна: почистить бассейн»
16. «Ваша овсянка, сэр»
17. Как тут не развернуться и не пойти спать?
18. «Люблю дочку, она у меня такой ангел!»
«Папа, если ты меня разбудишь еще раз, то я тебя убью».
19. Было так влажно, что сухой завтрак неаппетитно слипся
20. Утро началось не с принятия душа
21. Вот, что разбудило меня этим утром
22. Желание умываться отпадает на целый день
23. Жара - враг мармеладных мишек
24. Поездка на работу - самое любимое время
25. «Вопрос даже не в том, что мне нечего надеть, а в том, как бы добраться до этого»
26. «Складывается такое ощущение, что вселенная подсказывает: здоровый завтрак не для меня»
27. «Это крем для бритья, и узнал я об этом, только когда начал чистить им зубы»
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28. «К такому меня жизнь не готовила»
«Так начинается мой день».
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