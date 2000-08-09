Раздел: Курьезы
Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
Азиаты умеют удивлять.
Азия - часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.
Главное - сохранять связь с любимым человеком
Где вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?
Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во рту
Вкус картошки и вишни - идеальное сочетание
QR-код из деревьев
Вы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокат
Если у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокос
Когда ушки на макушке в прямом смысле слова
Помимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.
Созерцая, делать простые вещи
Шкала мочи в туалете компании Philip Morris, Корея
Расшифровка шкалы:
- Пожалуйста, воздержитесь от питья.
- Хорошо. Вы пьете достаточно воды.
- Лучшее состояние (мочи. - Прим. ред.).
- Пожалуйста, пейте больше.
- Пожалуйста, попейте воды.
- Обезвоживание или гепатоз. Если после питья ничего не изменится, обратитесь в больницу.
- Если вы не ели свеклу или чернику, обратитесь в больницу.
- Изменение цвета из-за пищи либо это недостаток воды, в противном случае у вас дисхолия или гепатоз.
- Изменение цвета из-за пищи. Если не прекратится, обратитесь в больницу.
- Если не из-за напора струи, то у вас нефрит (болезнь Брайта) или вы переели протеина.
Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?
Кедровый шар Sakebayashi
Такой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.
Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногам
Скамейки с подогревом мягкого места
Обычный день в IKEA, Пекин
Техника безопасности «на уровне»
Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, Китай
Обычная ситуация в Азии
Зарядка с утра - залог здоровья
Этот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!
Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.
Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребах
Соревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции Чжэцзян
Золотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычно
Суп в пакете - обычное дело для тайских уличных кафе
Чувство юмора у этих ребят точно есть
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Китайский торговый центр разместил «контейнеры для хранения мужа», где жены могут оставлять своих мужчин играть в видеоигры, пока сами ходят по магазинам
Азия - часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Предлагаем познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.
Главное - сохранять связь с любимым человеком
Где вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?
Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во рту
Вкус картошки и вишни - идеальное сочетание
QR-код из деревьев
Вы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокат
Если у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокос
Когда ушки на макушке в прямом смысле слова
Помимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.
Созерцая, делать простые вещи
Шкала мочи в туалете компании Philip Morris, Корея
Расшифровка шкалы:
- Пожалуйста, воздержитесь от питья.
- Хорошо. Вы пьете достаточно воды.
- Лучшее состояние (мочи. - Прим. ред.).
- Пожалуйста, пейте больше.
- Пожалуйста, попейте воды.
- Обезвоживание или гепатоз. Если после питья ничего не изменится, обратитесь в больницу.
- Если вы не ели свеклу или чернику, обратитесь в больницу.
- Изменение цвета из-за пищи либо это недостаток воды, в противном случае у вас дисхолия или гепатоз.
- Изменение цвета из-за пищи. Если не прекратится, обратитесь в больницу.
- Если не из-за напора струи, то у вас нефрит (болезнь Брайта) или вы переели протеина.
Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?
Кедровый шар Sakebayashi
Такой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.
Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногам
Скамейки с подогревом мягкого места
Обычный день в IKEA, Пекин
Техника безопасности «на уровне»
Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, Китай
Обычная ситуация в Азии
Зарядка с утра - залог здоровья
Этот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!
Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.
Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребах
Соревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции Чжэцзян
Золотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычно
Суп в пакете - обычное дело для тайских уличных кафе
Чувство юмора у этих ребят точно есть
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Китайский торговый центр разместил «контейнеры для хранения мужа», где жены могут оставлять своих мужчин играть в видеоигры, пока сами ходят по магазинам
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