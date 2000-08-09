Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии

Азиаты умеют удивлять.



Азия - часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель, передает



Предлагаем познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.



Главное - сохранять связь с любимым человеком







Где вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?







Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во рту







Вкус картошки и вишни - идеальное сочетание







QR-код из деревьев







Вы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокат







Если у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокос







Когда ушки на макушке в прямом смысле слова







Помимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.



Созерцая, делать простые вещи







Шкала мочи в туалете компании Philip Morris, Корея







Расшифровка шкалы:

- Пожалуйста, воздержитесь от питья.

- Хорошо. Вы пьете достаточно воды.

- Лучшее состояние (мочи. - Прим. ред.).

- Пожалуйста, пейте больше.

- Пожалуйста, попейте воды.

- Обезвоживание или гепатоз. Если после питья ничего не изменится, обратитесь в больницу.

- Если вы не ели свеклу или чернику, обратитесь в больницу.

- Изменение цвета из-за пищи либо это недостаток воды, в противном случае у вас дисхолия или гепатоз.

- Изменение цвета из-за пищи. Если не прекратится, обратитесь в больницу.

- Если не из-за напора струи, то у вас нефрит (болезнь Брайта) или вы переели протеина.



Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?







Кедровый шар Sakebayashi







Такой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.



Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногам







Скамейки с подогревом мягкого места







Обычный день в IKEA, Пекин







Техника безопасности «на уровне»







Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, Китай







Обычная ситуация в Азии







Зарядка с утра - залог здоровья







Этот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!







Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.



Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребах







Соревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции Чжэцзян







Золотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычно







Суп в пакете - обычное дело для тайских уличных кафе







Чувство юмора у этих ребят точно есть







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Китайский торговый центр разместил «контейнеры для хранения мужа», где жены могут оставлять своих мужчин играть в видеоигры, пока сами ходят по магазинам



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Азия - часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ Предлагаем познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.Главное - сохранять связь с любимым человекомГде вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во ртуВкус картошки и вишни - идеальное сочетаниеQR-код из деревьевВы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокатЕсли у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокосКогда ушки на макушке в прямом смысле словаПомимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.Созерцая, делать простые вещиШкала мочи в туалете компании Philip Morris, КореяРасшифровка шкалы:- Пожалуйста, воздержитесь от питья.- Хорошо. Вы пьете достаточно воды.- Лучшее состояние (мочи. - Прим. ред.).- Пожалуйста, пейте больше.- Пожалуйста, попейте воды.- Обезвоживание или гепатоз. Если после питья ничего не изменится, обратитесь в больницу.- Если вы не ели свеклу или чернику, обратитесь в больницу.- Изменение цвета из-за пищи либо это недостаток воды, в противном случае у вас дисхолия или гепатоз.- Изменение цвета из-за пищи. Если не прекратится, обратитесь в больницу.- Если не из-за напора струи, то у вас нефрит (болезнь Брайта) или вы переели протеина.Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?Кедровый шар SakebayashiТакой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногамСкамейки с подогревом мягкого местаОбычный день в IKEA, ПекинТехника безопасности «на уровне»Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, КитайОбычная ситуация в АзииЗарядка с утра - залог здоровьяЭтот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребахСоревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции ЧжэцзянЗолотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычноСуп в пакете - обычное дело для тайских уличных кафеЧувство юмора у этих ребят точно естьКитайский торговый центр разместил «контейнеры для хранения мужа», где жены могут оставлять своих мужчин играть в видеоигры, пока сами ходят по магазинам



