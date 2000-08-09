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Раздел: Курьезы  
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Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии

Нелепые фотки, которые можно сделать только в АзииАзиаты умеют удивлять.

Азия - часть света, в которой царит действительно необычная атмосфера. Это абсолютно другой мир, со своими традициями, тенденциями и мироощущением. Готовы ли вы увидеть людей, скрывающих свои лица за масками панд, «контейнеры для хранения мужа» и то, как выглядит зона в IKEA, где представлена мягкая мебель, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Предлагаем познакомиться с 20+ фотографиями из Азии, которые смогут приятно удивить, а некоторые заставят вас в недоумении чесать затылок.

Главное - сохранять связь с любимым человеком

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Где вы еще увидите «туалетные тапочки», как не в Японии?

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Чтобы рассмешить фанатов, корейская группа жанра k-pop исполнила песню с кубиками льда во рту

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Вкус картошки и вишни - идеальное сочетание

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


QR-код из деревьев

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Вы никогда не останетесь без связи: в Китае есть Power Bank напрокат

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Если у тебя нет дрели, это не значит, что ты не сможешь позволить себе кокос

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Когда ушки на макушке в прямом смысле слова

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Помимо функции безопасности, вещи в Азии созданы и для того, чтобы удивлять. Модные ушки на шлеме невольно заставляют улыбнуться.

Созерцая, делать простые вещи

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Шкала мочи в туалете компании Philip Morris, Корея

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Расшифровка шкалы:
- Пожалуйста, воздержитесь от питья.
- Хорошо. Вы пьете достаточно воды.
- Лучшее состояние (мочи. - Прим. ред.).
- Пожалуйста, пейте больше.
- Пожалуйста, попейте воды.
- Обезвоживание или гепатоз. Если после питья ничего не изменится, обратитесь в больницу.
- Если вы не ели свеклу или чернику, обратитесь в больницу.
- Изменение цвета из-за пищи либо это недостаток воды, в противном случае у вас дисхолия или гепатоз.
- Изменение цвета из-за пищи. Если не прекратится, обратитесь в больницу.
- Если не из-за напора струи, то у вас нефрит (болезнь Брайта) или вы переели протеина.

Где, как не в Поднебесной, попробовать этот деликатес?

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Кедровый шар Sakebayashi

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Такой шар подвешивают для того, чтобы дать всем понять, что производство новой партии алкоголя завершено.

Бесплатный онсэн (горячий источник) для ног в городе Изу, префектура Сидзуока. Любой может подойти и дать отдохнуть ногам

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Скамейки с подогревом мягкого места

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Обычный день в IKEA, Пекин

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Техника безопасности «на уровне»

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Награждение трех человек, которые помогли правоохранительным органам в разоблачении мафиозных структур, Китай

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Обычная ситуация в Азии

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Зарядка с утра - залог здоровья

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Этот парень сделал то, что все хотели сделать в детстве!

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Не волнуйтесь, с его зубами все хорошо, ведь это просто игровое шоу, где люди должны были выяснить, действительно ли некоторые вещи в комнате настоящие или же они сделаны из шоколада.

Фантазия не знает границ: природа может быть везде, даже на небоскребах

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Соревнования по скоростному выпиванию пива из аквариумов в китайской провинции Чжэцзян

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Золотистый ретривер привлек внимание корейцев только потому, что содержать такую большую собаку в городе для них непривычно

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Суп в пакете - обычное дело для тайских уличных кафе

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


Чувство юмора у этих ребят точно есть

Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии


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Нелепые фотки, которые можно сделать только в Азии
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 Теги: Азия, приколы

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Сегодня, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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