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«Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию

«Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полициюНамерения у белки были хорошие.

В немецком городе Карлсруэ полиция «задержала» бельчонка, который преследовал местного жителя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

По информации правоохранителей, немец позвонил в полицию и заявил, что его несколько дней преследует «злобная бешенная белка».

Однако когда наряд прибыл по вызову, то увидела вместо «злобного грызуна» маленький пушистый комочек.

Специалисты, к которым обратились полицейские, предположили, что, очевидно, бельчонок потерял свою мать, и, начав искать ей замену, увязался за первым прохожим.

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Пушистого зверька «задержали» и доставили в отделение полиции, где накормили обедом. Бельчонку дали кличку Карл-Фридрих и объявили талисманом отделения. Через некоторое время грызуна передадут в центр спасения животных.

«Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
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 Теги: белка, полиция

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Сегодня, 10:36 » Автор: Анна Мартынова
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