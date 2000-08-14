Раздел: Курьезы
«Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
Намерения у белки были хорошие.
В немецком городе Карлсруэ полиция «задержала» бельчонка, который преследовал местного жителя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
По информации правоохранителей, немец позвонил в полицию и заявил, что его несколько дней преследует «злобная бешенная белка».
Однако когда наряд прибыл по вызову, то увидела вместо «злобного грызуна» маленький пушистый комочек.
Специалисты, к которым обратились полицейские, предположили, что, очевидно, бельчонок потерял свою мать, и, начав искать ей замену, увязался за первым прохожим.
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Пушистого зверька «задержали» и доставили в отделение полиции, где накормили обедом. Бельчонку дали кличку Карл-Фридрих и объявили талисманом отделения. Через некоторое время грызуна передадут в центр спасения животных.
В немецком городе Карлсруэ полиция «задержала» бельчонка, который преследовал местного жителя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
По информации правоохранителей, немец позвонил в полицию и заявил, что его несколько дней преследует «злобная бешенная белка».
Однако когда наряд прибыл по вызову, то увидела вместо «злобного грызуна» маленький пушистый комочек.
Специалисты, к которым обратились полицейские, предположили, что, очевидно, бельчонок потерял свою мать, и, начав искать ей замену, увязался за первым прохожим.
Читайте также: Сеть насмешило «пикантное» фото, сделанное на рынке в Севастополе
Пушистого зверька «задержали» и доставили в отделение полиции, где накормили обедом. Бельчонку дали кличку Карл-Фридрих и объявили талисманом отделения. Через некоторое время грызуна передадут в центр спасения животных.
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