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В США для домашних питомцев создали специальное вино

В США для домашних питомцев создали специальное виноСтранный тренд набирает популярность.

В США выпустили вино для котов в двух вариантах - белое и красное. Американский бренд для животных Apollo Peak придумал такие «алкогольные» напитки для домашних питомцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.

Напитки подходят как для собак, так и для кошек, и называются, соответственно, CharDOGnay и Pinot Meow. Вино не является алкогольными, а просто содержит кошачью мяту, которая действует как успокоительное и заставляет животных выглядеть пьяными после стакана второго.

Как отмечают создатели, в составе напитка только натуральные продукты: вода, мята и свекла. Потому кроме успокаивающего эффекта, такое «вино» насытит животное различными витаминами.

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«Алкоголь» для животных можно купить за 15 долларов за бутылку.
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 Теги: США, вино

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Сегодня, 15:06 » Автор: Анна Мартынова
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