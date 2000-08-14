Раздел: Курьезы
В США для домашних питомцев создали специальное вино
Странный тренд набирает популярность.
В США выпустили вино для котов в двух вариантах - белое и красное. Американский бренд для животных Apollo Peak придумал такие «алкогольные» напитки для домашних питомцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Напитки подходят как для собак, так и для кошек, и называются, соответственно, CharDOGnay и Pinot Meow. Вино не является алкогольными, а просто содержит кошачью мяту, которая действует как успокоительное и заставляет животных выглядеть пьяными после стакана второго.
Как отмечают создатели, в составе напитка только натуральные продукты: вода, мята и свекла. Потому кроме успокаивающего эффекта, такое «вино» насытит животное различными витаминами.
Читайте также: В Таиланде построили дом-водопад. Фото
«Алкоголь» для животных можно купить за 15 долларов за бутылку.
В США выпустили вино для котов в двух вариантах - белое и красное. Американский бренд для животных Apollo Peak придумал такие «алкогольные» напитки для домашних питомцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Напитки подходят как для собак, так и для кошек, и называются, соответственно, CharDOGnay и Pinot Meow. Вино не является алкогольными, а просто содержит кошачью мяту, которая действует как успокоительное и заставляет животных выглядеть пьяными после стакана второго.
Как отмечают создатели, в составе напитка только натуральные продукты: вода, мята и свекла. Потому кроме успокаивающего эффекта, такое «вино» насытит животное различными витаминами.
Читайте также: В Таиланде построили дом-водопад. Фото
«Алкоголь» для животных можно купить за 15 долларов за бутылку.
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