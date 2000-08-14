Раздел: Курьезы
Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
Странное объявления обнаружили местные жители
На Троещине вывесили объявление, в котором говорится о том, что горячая вода появится только в 2048 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Друг скинул объявление. Сфоткано на Троещине. А мы еще жалуемся на воду...На Троещине появится 27.08.2048 года!», - написали один из жителей района.
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Некоторые пользователи сети тут же начали шутить по этому поводу: «Воду пустят сразу после запуска гиперлупа на Троещину», «Зато теперь и не придраться, предупредили же», «Не все могут смотреть в завтрашний день, но еще меньше смогут дожить чистыми до этого дня».
На Троещине вывесили объявление, в котором говорится о том, что горячая вода появится только в 2048 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Друг скинул объявление. Сфоткано на Троещине. А мы еще жалуемся на воду...На Троещине появится 27.08.2048 года!», - написали один из жителей района.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Некоторые пользователи сети тут же начали шутить по этому поводу: «Воду пустят сразу после запуска гиперлупа на Троещину», «Зато теперь и не придраться, предупредили же», «Не все могут смотреть в завтрашний день, но еще меньше смогут дожить чистыми до этого дня».
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