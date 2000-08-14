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Раздел: Курьезы  
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Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м

Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м Странное объявления обнаружили местные жители

На Троещине вывесили объявление, в котором говорится о том, что горячая вода появится только в 2048 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Друг скинул объявление. Сфоткано на Троещине. А мы еще жалуемся на воду...На Троещине появится 27.08.2048 года!», - написали один из жителей района.

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Некоторые пользователи сети тут же начали шутить по этому поводу: «Воду пустят сразу после запуска гиперлупа на Троещину», «Зато теперь и не придраться, предупредили же», «Не все могут смотреть в завтрашний день, но еще меньше смогут дожить чистыми до этого дня».

Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
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 Теги: Троещина, горячая вода

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Сегодня, 16:22 » Автор: Анна Мартынова
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