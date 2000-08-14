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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами

Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевамиПять минут отличного настроения.

Собаки перенимают манеры и привычки своих хазяев - говорят ученые из Гарвардского университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Прожив вместе с хозяином долгое время, они начинают вести себя так, как их хозяева. Механизм этого кроется в инстинкте: собака наделяет хозяина статусом вожака, начинает ему подчиняться и подражать.

Борбала Турксан, ученая из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, решила с помощью экспериментов проверить на сколько похожими могут быть люди и четвероногие друзья.

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Турксан обнаружила, что собаки и их хозяева часто имеют схожие черты характера. Животные похожи со своими хозяевами даже больше, чем супружеские пары. Ее эксперименты продемонстрировали, что черты человеческой личности, такие как экстравертность или интровертность, могут быть присущи и собакам. Агрессивная она по отношению к незнакомым людям или стеснительная и прячется от чужих за хозяйскими ногами - зависит от темперамента хозяина, считает ученая.

Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
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 Теги: собаки, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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