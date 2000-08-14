Раздел: Курьезы
Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
Пять минут отличного настроения.
Собаки перенимают манеры и привычки своих хазяев - говорят ученые из Гарвардского университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Прожив вместе с хозяином долгое время, они начинают вести себя так, как их хозяева. Механизм этого кроется в инстинкте: собака наделяет хозяина статусом вожака, начинает ему подчиняться и подражать.
Борбала Турксан, ученая из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, решила с помощью экспериментов проверить на сколько похожими могут быть люди и четвероногие друзья.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Турксан обнаружила, что собаки и их хозяева часто имеют схожие черты характера. Животные похожи со своими хозяевами даже больше, чем супружеские пары. Ее эксперименты продемонстрировали, что черты человеческой личности, такие как экстравертность или интровертность, могут быть присущи и собакам. Агрессивная она по отношению к незнакомым людям или стеснительная и прячется от чужих за хозяйскими ногами - зависит от темперамента хозяина, считает ученая.
Собаки перенимают манеры и привычки своих хазяев - говорят ученые из Гарвардского университета, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.
Прожив вместе с хозяином долгое время, они начинают вести себя так, как их хозяева. Механизм этого кроется в инстинкте: собака наделяет хозяина статусом вожака, начинает ему подчиняться и подражать.
Борбала Турксан, ученая из Будапештского университета имени Лоранда Этвеша, решила с помощью экспериментов проверить на сколько похожими могут быть люди и четвероногие друзья.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Турксан обнаружила, что собаки и их хозяева часто имеют схожие черты характера. Животные похожи со своими хозяевами даже больше, чем супружеские пары. Ее эксперименты продемонстрировали, что черты человеческой личности, такие как экстравертность или интровертность, могут быть присущи и собакам. Агрессивная она по отношению к незнакомым людям или стеснительная и прячется от чужих за хозяйскими ногами - зависит от темперамента хозяина, считает ученая.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
81
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки собак, повторяющих за своими хозяевами
- ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела в отношении Кернеса
- Особенности отношений в веселых комиксах креативного художника
- В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру
- Военные взяли под контроль два населенных пункта Донбасса
- В Париже засекли «НЛО»
- Саакашвілі реально викриває «Батьківщину»
- Обнадеживающе: жителям Троещины обещают горячую воду в 2048-м
- Путинская Россия: провокатор придумывает дело, потом аресты
- В РФ назвали число украинцев, приехавших на работу за последние полгода
- Высказывание Путина о «позитиве» высмеяли меткой карикатурой
- Есть установка обвинять во всем украинцев
- В США для домашних питомцев создали специальное вино
- О чем можно договориться с Россией
- Мужчина после расставания с девушкой отнес ее туалет, насмешив весь мир
- В чем состоит цель Медведчука
- В ВСУ требуют увеличить затраты на армию на миллиард долларов
- "Бизнес-план": турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз
- У Путина очередной ступор
- В зоне ООС тяжело ранили 20-летнюю девушку-морпеха
- В Англии на стадионе вместо футбола показывали обнаженных девушек
- Росіяни мають готуватися до відміни державних пенсій
- Швеция выдворяет украинку, лишившуюся ноги в результате теракта
- Зустріч Трампа і Путіна: реальні наслідки
- В Сети высмеяли «культурный отдых» российских туристов в Крыму
- «Пытались оживить мумию»: странное фото Путина повеселило Сеть
- Украинские чиновники такого не поймут
- «Преступник дня»: белка вынудила мужчину вызвать полицию
- Світ балансує на межі війни
- Названо число украинцев, осужденных в прошлом году за коррупцию
Оставьте свой комментарий