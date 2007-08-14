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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»

Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»Они себя не сдерживают.

У ваших питомцев есть тайная жизнь, о которой вы по большей части не догадываетесь. Вы же не думаете, что после того, как они слышат звук закрывающейся входной двери, на них нападет хандра? За часы, минуты, а порой и секунды вашего отсутствия они умудряются такого новоротить! Правда, иногда ситуация выходит из-под контроля, совсем как в плохой комедии, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли на просторах сети 20+ человек, которые показали, чем же занимаются их четвероногие друзья, когда тех никто не видит.

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Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
Прикольные фотки питомцев, застигнутых на «месте преступления»
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 Теги: животные, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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