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Раздел: Курьезы  
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Потешные коты, не способные сдерживать эмоции

Потешные коты, не способные сдерживать эмоцииЭто стоит увидеть.

Эмоциональный диапазон этих котиков хорош даже для человеческого театра. Ставим тринадцать из десяти за актерскую игру. Всем отличного настроения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
Потешные коты, не способные сдерживать эмоции
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 Теги: питомцы, коты

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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