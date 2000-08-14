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Раздел: Курьезы  
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В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру

В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игруТеперь его ждет наказание.

Бывший библиотекарь в штате Юта отсидит 30 дней в тюрьме за потраченные государственные средства в сумме 89 000 долларов на мобильное приложение "Game of War", передает Хроника.инфо ссылкой на internetua.com.

Адам Вингер был директором библиотеки North Logan City Library около трех лет, прошлым летом ушел в административный отпуск. Спустя три месяца его уволили.

Вингер признал себя виновным в краже госсредств и подделке документов. Он согласился заплатить 78 000 долларов на возмещение ущерба, что, вероятно, помогло ему избежать тюрьмы. Ему также назначили 100 часов общественных работ. Кроме того, в будущем ему запрещено занимать какие-либо управляющие должности.

"Game of War" - это мобильная ролевая игра, в которой игроки используют ресурсы, создают здания и сражаются друг с другом. Некоторым задачам требуется время для завершения, но их можно ускорить, осуществив платеж в самой игре. Приложение доступно в Apple App Store, Google Play Store и Amazon Marketplace.

Вингер, по-видимому, использовал городские кредитные карты для покупки подарочных карт от Amazon, iTunes и Google Play. Затем приобретал на них Amazon Coins. Amazon Coins - это форма виртуальной валюты, которую можно использовать для покупки приложений от Amazon и совершения покупок в самом приложении, в том числе в "Game of War".

По словам экспертов, поскольку компании создают более сложные видеоигры, пользователи тратят на них больше денег через покупки внутри приложений.

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Согласно исследованию Market Sensor Tower, расходы на мобильные игры выросли на 19,1% в первом полугодии 2018 и составили 26,6 млрд долларов в App Store и Google Play. Это около 78% от общей суммы, потраченной на приложения в обоих магазинах.
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 Теги: США, библиотекарь

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Сегодня, 18:06 » Автор: Анна Мартынова
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