В США библиотекарь истратил из казны почти 90 тысяч долларов на онлайн-игру

Бывший библиотекарь в штате Юта отсидит 30 дней в тюрьме за потраченные государственные средства в сумме 89 000 долларов на мобильное приложение "Game of War", передает Хроника.инфо ссылкой на internetua.com Адам Вингер был директором библиотеки North Logan City Library около трех лет, прошлым летом ушел в административный отпуск. Спустя три месяца его уволили.Вингер признал себя виновным в краже госсредств и подделке документов. Он согласился заплатить 78 000 долларов на возмещение ущерба, что, вероятно, помогло ему избежать тюрьмы. Ему также назначили 100 часов общественных работ. Кроме того, в будущем ему запрещено занимать какие-либо управляющие должности."Game of War" - это мобильная ролевая игра, в которой игроки используют ресурсы, создают здания и сражаются друг с другом. Некоторым задачам требуется время для завершения, но их можно ускорить, осуществив платеж в самой игре. Приложение доступно в Apple App Store, Google Play Store и Amazon Marketplace.Вингер, по-видимому, использовал городские кредитные карты для покупки подарочных карт от Amazon, iTunes и Google Play. Затем приобретал на них Amazon Coins. Amazon Coins - это форма виртуальной валюты, которую можно использовать для покупки приложений от Amazon и совершения покупок в самом приложении, в том числе в "Game of War".По словам экспертов, поскольку компании создают более сложные видеоигры, пользователи тратят на них больше денег через покупки внутри приложений.Согласно исследованию Market Sensor Tower, расходы на мобильные игры выросли на 19,1% в первом полугодии 2018 и составили 26,6 млрд долларов в App Store и Google Play. Это около 78% от общей суммы, потраченной на приложения в обоих магазинах.