Раздел: Курьезы
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Этот щенок - само очарование.
Бертрам - милейший щеночек, который похож на плюшевую игрушку. Наверное, все любят маленьких милых щенков, независимо от того какой они породы, размера или цвета. Ведь сложно устоять перед этими пушистыми комочками, которые виляют своим хвостиком и просят внимания. Эти малыши не представляют опасности и способны очаровать кого угодно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..
Но один заводчик явно не был рад нестандартному щенку померанского шпица. Он отправил его в приют только из-за того, что собака была немного больше чем надо и не годилась на продажу.
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К счастью, художница из Нью-Йорка Кэти Грейсон увидела этого шпица, напоминающего медвежонка, на сайте приюта и сразу же решила его забрать. Кэти дала своему новому питомцу кличку Бертрам и сделала для него аккаунт в Инстаграме, чтобы делиться фотографиями этого малыша. Бертрам очаровал пользователей сети и на сегодняшний день у него почти 200 тысяч подписчиков.
Бертрам - милейший щеночек, который похож на плюшевую игрушку. Наверное, все любят маленьких милых щенков, независимо от того какой они породы, размера или цвета. Ведь сложно устоять перед этими пушистыми комочками, которые виляют своим хвостиком и просят внимания. Эти малыши не представляют опасности и способны очаровать кого угодно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..
Но один заводчик явно не был рад нестандартному щенку померанского шпица. Он отправил его в приют только из-за того, что собака была немного больше чем надо и не годилась на продажу.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
К счастью, художница из Нью-Йорка Кэти Грейсон увидела этого шпица, напоминающего медвежонка, на сайте приюта и сразу же решила его забрать. Кэти дала своему новому питомцу кличку Бертрам и сделала для него аккаунт в Инстаграме, чтобы делиться фотографиями этого малыша. Бертрам очаровал пользователей сети и на сегодняшний день у него почти 200 тысяч подписчиков.
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