» » Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Раздел: Курьезы  
0

Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть

Щенок, похожий на медвежонка, покорил СетьЭтот щенок - само очарование.

Бертрам - милейший щеночек, который похож на плюшевую игрушку. Наверное, все любят маленьких милых щенков, независимо от того какой они породы, размера или цвета. Ведь сложно устоять перед этими пушистыми комочками, которые виляют своим хвостиком и просят внимания. Эти малыши не представляют опасности и способны очаровать кого угодно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф..

Но один заводчик явно не был рад нестандартному щенку померанского шпица. Он отправил его в приют только из-за того, что собака была немного больше чем надо и не годилась на продажу.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

К счастью, художница из Нью-Йорка Кэти Грейсон увидела этого шпица, напоминающего медвежонка, на сайте приюта и сразу же решила его забрать. Кэти дала своему новому питомцу кличку Бертрам и сделала для него аккаунт в Инстаграме, чтобы делиться фотографиями этого малыша. Бертрам очаровал пользователей сети и на сегодняшний день у него почти 200 тысяч подписчиков.

Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Щенок, похожий на медвежонка, покорил Сеть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: щенок, медведь

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
     603
     0

Похожие новости по теме

Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Чихуахуа уже успел повидать мир.

Очаровательный щенок в бабочке стал новой звездой Сети Очаровательный щенок в бабочке стал новой звездой Сети

Собака покорила сердца девушек.

Этот забавный щенок стал новой звездой Сети Этот забавный щенок стал новой звездой Сети

Этот милейший щенок помски по кличке Норман очень популярен.

Забавный щенок, который вынужден носить брекеты, покорил Сеть Забавный щенок, который вынужден носить брекеты, покорил Сеть

Из-за неправильного роста зубов питомец больше не мог закрывать пасть.

Модный щенок стал звездой Сети Модный щенок стал звездой Сети

У песика уже более 80 тысяч подписчиков в Instagram.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх