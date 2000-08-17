Раздел: Курьезы
В Черногории состоятся соревнования среди ленивых
Шестые соревнования по лени состоятся в Черногории в эту субботу, 18 августа.
Участники ложатся в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Есть, пить и разговаривать разрешается, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
«В 2017 году сначала был превзойден рекорд Марко Джуровича из Подгорицы в 37 часов, который продержался три года, затем сразу двое участников и одна участница установили новый рекорд в 47 часов ленивого лежания», - говорится в заметке.
В 2015 году победу впервые одержал иностранец - гражданин Боснии и Герцеговины.
Село Брезна на северо-западе страны впервые приняло соревнования в 2012 году. Девизом турнира стала черногорская поговорка «Будет хлеб и без мотыги».
Все участники получат бесплатную еду и напитки, а тем, кто живет дальше 100 км от села, обеспечат транспорт и размещение. Победитель получит 800 евро - половину деньгами, половину подарками.
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На следующий день, 19 августа, в селе пройдет первенство по «ожиданию в очереди у стойки».
Участники ложатся в тени на покрывала и лежат, не вставая, как можно дольше. Есть, пить и разговаривать разрешается, – пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
«В 2017 году сначала был превзойден рекорд Марко Джуровича из Подгорицы в 37 часов, который продержался три года, затем сразу двое участников и одна участница установили новый рекорд в 47 часов ленивого лежания», - говорится в заметке.
В 2015 году победу впервые одержал иностранец - гражданин Боснии и Герцеговины.
Село Брезна на северо-западе страны впервые приняло соревнования в 2012 году. Девизом турнира стала черногорская поговорка «Будет хлеб и без мотыги».
Все участники получат бесплатную еду и напитки, а тем, кто живет дальше 100 км от села, обеспечат транспорт и размещение. Победитель получит 800 евро - половину деньгами, половину подарками.
Читайте также: В США состоятся гонки резиновых уточек
На следующий день, 19 августа, в селе пройдет первенство по «ожиданию в очереди у стойки».
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