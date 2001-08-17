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Раздел: Курьезы  
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Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезла

Японка дала незнакомому мужчине 10 тысяч долларов и исчезлаСконфуженные японцы отдали деньги полицейским

Житель Японии получил миллион иен (около 10 тыс. долларов) от незнакомки и теперь не знает, как их ей вернуть. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Инцидент произошел в городе Хокота, префектура Ибараки. 28-летний неназванный японец был дома один и услышал звонок. Он открыл дверь и увидел на пороге незнакомую старушку в очках с толстыми линзами. «Ты ее сын? Твоя мать сказала, что придет домой к пяти часам вечера, когда она придет, передай ей это», - велела женщина, вручила мужчине два конверта и уехала на машине.

Японец действительно жил с матерью и решил, что это была ее знакомая. Однако когда та вернулась домой, то выяснилось, что она никого не ждала. Более того, под описание незнакомки не попадала ни одна из ее родственниц или подруг. Когда они вскрыли один из конвертов, то обнаружили в нем 40 тысяч иен (около 24,3 тысячи рублей). Во втором оказался миллион иен (примерно 606,5 тысячи рублей).

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Сконфуженные японцы отдали деньги полицейским, которым предстоит узнать, кем была таинственная щедрая женщина. Они сомневаются, что у нее был какой-либо преступный умысел, скорее всего, она просто перепутала дома.
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 Теги: Япония, деньги

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Сегодня, 05:16 » Автор: Татьяна Ларина
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