В трусах и без: в Сети посмеялись над отдыхающими в Крыму

В Крыму сделали странное фото.



В сети смеются над снимками российских туристов, которые возомнили себя "богами" и посещают общественные места в одних трусах или вообще без, передает



Соответстующие снимки выложил в Facebook блогер RoksolanaToday&Крым.



"Венец творения. Спасибо скажите, что вообще хоть трусы напялил. Севастополь и гости", - комментируют фото, на котором "руссо туристо" в Севастополе пришел в магазин в трусах.



Но это оказалось не худшим, что можно увидеть в оккупированном Крыму. В Алуште один из отдыхающих снял исподнее и сделал "свое дело" прямо на лужайке возле ресторана.



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"Алушта. Туристические хроники. За олимпийским мишкой! Серун! А на замечания ему наср*ть в прямом и переносном смысле",- говорится в сообщении под фото.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В сети смеются над снимками российских туристов, которые возомнили себя "богами" и посещают общественные места в одних трусах или вообще без, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф Соответстующие снимки выложил в Facebook блогер RoksolanaToday&Крым."Венец творения. Спасибо скажите, что вообще хоть трусы напялил. Севастополь и гости", - комментируют фото, на котором "руссо туристо" в Севастополе пришел в магазин в трусах.Но это оказалось не худшим, что можно увидеть в оккупированном Крыму. В Алуште один из отдыхающих снял исподнее и сделал "свое дело" прямо на лужайке возле ресторана."Алушта. Туристические хроники. За олимпийским мишкой! Серун! А на замечания ему наср*ть в прямом и переносном смысле",- говорится в сообщении под фото.



