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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне

Сеть насмешило торжественное открытие туалета в ХерсонеПользователи Сети, что это всего лишь шутка.

Украинцев посмешило торжественное открытие туалета в Херсонском областном драматическом театре, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

«Торжественное открытие туалета, благодаря поддержке Валерия Боржкова (бизнесмен и депутат, - прим.ред.), в облдрамтеатре. Как вам мероприятие?», - прокомментировали пост.

Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне


На этот вопрос пользователи социальной сети с радостью ответили:

«Обычные вещи становятся роскошью? Ополоумели что ли, позорники!»;

«Мы потихоньку сходим с ума»;

«Торжества, которые мы заслужили..»;

» Фуршет там же накрывали?«;

«Обалдеть! Совсем одурели! Оркестра не хватает! И фуршета тоже!»;

«А президент на открытии присутствовал?»;

«Да, для Херсона реальное событие!»;

«Вот это событие, трындец. Лучше бы эти сооружения для нужд по городу появились. А в театре и так все было».

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Правда есть и такие, кто увидел в этом обычную театральную шутку:

«Отличное мероприятие, смешная театральная шутка, молодцы ребята. печально, что в фейсбучике столько людей вообще без чувства юмора … главное ж они все перепощивают фотки, на которых отлично видно, как все участники мероприятия ржут)) театральный юмор как-то не очень заходит широким народным массам, шо делать».
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 Теги: Херсон, туалет

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Сегодня, 11:27 » Автор: Анна Мартынова
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