Раздел: Курьезы
Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
Пользователи Сети, что это всего лишь шутка.
Украинцев посмешило торжественное открытие туалета в Херсонском областном драматическом театре, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«Торжественное открытие туалета, благодаря поддержке Валерия Боржкова (бизнесмен и депутат, - прим.ред.), в облдрамтеатре. Как вам мероприятие?», - прокомментировали пост.
На этот вопрос пользователи социальной сети с радостью ответили:
«Обычные вещи становятся роскошью? Ополоумели что ли, позорники!»;
«Мы потихоньку сходим с ума»;
«Торжества, которые мы заслужили..»;
» Фуршет там же накрывали?«;
«Обалдеть! Совсем одурели! Оркестра не хватает! И фуршета тоже!»;
«А президент на открытии присутствовал?»;
«Да, для Херсона реальное событие!»;
«Вот это событие, трындец. Лучше бы эти сооружения для нужд по городу появились. А в театре и так все было».
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Правда есть и такие, кто увидел в этом обычную театральную шутку:
«Отличное мероприятие, смешная театральная шутка, молодцы ребята. печально, что в фейсбучике столько людей вообще без чувства юмора … главное ж они все перепощивают фотки, на которых отлично видно, как все участники мероприятия ржут)) театральный юмор как-то не очень заходит широким народным массам, шо делать».
Украинцев посмешило торжественное открытие туалета в Херсонском областном драматическом театре, передает Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
«Торжественное открытие туалета, благодаря поддержке Валерия Боржкова (бизнесмен и депутат, - прим.ред.), в облдрамтеатре. Как вам мероприятие?», - прокомментировали пост.
На этот вопрос пользователи социальной сети с радостью ответили:
«Обычные вещи становятся роскошью? Ополоумели что ли, позорники!»;
«Мы потихоньку сходим с ума»;
«Торжества, которые мы заслужили..»;
» Фуршет там же накрывали?«;
«Обалдеть! Совсем одурели! Оркестра не хватает! И фуршета тоже!»;
«А президент на открытии присутствовал?»;
«Да, для Херсона реальное событие!»;
«Вот это событие, трындец. Лучше бы эти сооружения для нужд по городу появились. А в театре и так все было».
Читайте также: Жителям Голландии запретили фоткаться с дуршлагом на голове
Правда есть и такие, кто увидел в этом обычную театральную шутку:
«Отличное мероприятие, смешная театральная шутка, молодцы ребята. печально, что в фейсбучике столько людей вообще без чувства юмора … главное ж они все перепощивают фотки, на которых отлично видно, как все участники мероприятия ржут)) театральный юмор как-то не очень заходит широким народным массам, шо делать».
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