Раздел: Курьезы
Ким Кардашьян стала звездой прикольных фотожаб
Фото вызвало массу насмешек.
В начале августа 37-летняя Ким Кардашьян (Kim Kardashian) прорекламировала обувь бренда Yeezy, принадлежащего ее мужу Канье Уэсту. Но внимание подписчиков привлекли не кроссовки, а странная поза и безразличное выражение лица Ким, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Снимок моментально стал мемом. Кардашьян сравнили с убитым персонажем компьютерной игры, героиней рекламы дома престарелых, брошенной игрушкой и участницей марафона, заставили участвовать в гонках и танцах.
Новый снимок Ким Кардашьян снова стал мемом
Недавно Ким опубликовала в Twitter новый кадр в рамках рекламной кампании Yeezy Boost 350 v2. Модель снялась топлес, лежа на кровати в кроссовках и нижнем белье.
И фото снова стало мемом! Так, Кардашьян отправили в космос вместо ракеты.
«Девочки такие: посмотри, какая у меня классная новая обувь!» - шутят поклонники.
В этот раз пользователи акцентировали внимание на знаменитой пятой точке звезды реалити.
Читайте также: Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
А некоторые вспомнили кадры из домашнего порно Ким, которое попало в Сеть в 2007 году: «Кажется, это напоминает мне о чем-то».
В начале августа 37-летняя Ким Кардашьян (Kim Kardashian) прорекламировала обувь бренда Yeezy, принадлежащего ее мужу Канье Уэсту. Но внимание подписчиков привлекли не кроссовки, а странная поза и безразличное выражение лица Ким, передает Хроника.инфо со ссылкой на showdream.org.
Снимок моментально стал мемом. Кардашьян сравнили с убитым персонажем компьютерной игры, героиней рекламы дома престарелых, брошенной игрушкой и участницей марафона, заставили участвовать в гонках и танцах.
Новый снимок Ким Кардашьян снова стал мемом
Недавно Ким опубликовала в Twitter новый кадр в рамках рекламной кампании Yeezy Boost 350 v2. Модель снялась топлес, лежа на кровати в кроссовках и нижнем белье.
И фото снова стало мемом! Так, Кардашьян отправили в космос вместо ракеты.
«Девочки такие: посмотри, какая у меня классная новая обувь!» - шутят поклонники.
В этот раз пользователи акцентировали внимание на знаменитой пятой точке звезды реалити.
Читайте также: Сеть насмешило торжественное открытие туалета в Херсоне
А некоторые вспомнили кадры из домашнего порно Ким, которое попало в Сеть в 2007 году: «Кажется, это напоминает мне о чем-то».
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