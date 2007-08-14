«Мозгов в Раде не хватает»: Потап насмешил Сеть желанием поучаствовать в выборах

Фотка насмешила подписчиков Потапа.



Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как «Потап», призвал подписчиков голосовать за него, передает



«Голосуйте за Алексея Потапенко. Номер 23 в избирательных п**ьках», - говорится в подписи.



Примечательно, что на самом снимке Потап отдыхает в джакузи с бокалом вина или шампанского. Однако его словам вызвали ажиотаж среди поклонников.



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«Потапа в президенты», «Агитация перед выЕборами», «Правильно. Мозгов в Верховной раде явно не хватает», «А почему номер 23? Типа как на майке Майкла Джордана из Чикаго Буллс?», - прокомментировали пользователи.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Популярный украинский певец и продюсер Алексей Потапенко, более известный как «Потап», призвал подписчиков голосовать за него, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua «Голосуйте за Алексея Потапенко. Номер 23 в избирательных п**ьках», - говорится в подписи.Примечательно, что на самом снимке Потап отдыхает в джакузи с бокалом вина или шампанского. Однако его словам вызвали ажиотаж среди поклонников.«Потапа в президенты», «Агитация перед выЕборами», «Правильно. Мозгов в Верховной раде явно не хватает», «А почему номер 23? Типа как на майке Майкла Джордана из Чикаго Буллс?», - прокомментировали пользователи.



