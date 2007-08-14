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Раздел: Курьезы  
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Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTube

Прыжок обезьяны с 50-метровой вышки покорил YouTubeЗоозащитники помогли животному.

Прыжок обезьяны с 50-метровой электровышки попал на видео. Это произошло в деревне Хадия в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Местные жители увидели обезьяну на вышке и решили вызвать зоозащитников. Последние полезли за животным.

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Но обезьяна решила отказаться от помощи людей и прыгнула с высоты, а затем убежала. Жители деревни устроили овации бесстрашному животному.


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 Теги: обезьяна, YouTube

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Сегодня, 16:13 » Автор: Анна Мартынова
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