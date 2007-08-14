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Раздел: Курьезы  
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Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах

Прикольные вещи, найденные в секонд-хендахЧудные вещи, которые удивят каждого.

Секонд-хенды уже давно стали частью нашей жизни. Одни брезгливо морщатся при упоминании этих магазинов, а другие с радостью отправляются на поиски эксклюзивных вещей. Мы же собрали сегодня 17 снимков удивительных вещей, которые были обнаружены в секондах совершенно случайно, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
Прикольные вещи, найденные в секонд-хендах
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 Теги: вещи, секонд-хэнд

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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