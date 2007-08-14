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Раздел: Курьезы  
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Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом

Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным проваломОни кое-что не рассчитали.

Как часто блестящие на первый взгляд задумки оборачиваются полнейшим провалом? Нам хочется надеяться, что не слишком, передает Хроника.инфо со ссылкой на ua.today.

И все же, если вас иногда внезапно посещает мысль о том, что ваша последняя идея - это лучшее, что только можно было вообразить, пожалуй, стоит остановиться и посмотреть на себя со стороны, иначе велик риск оказаться на месте героев этой фотоподборки.

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Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом
Умора: «идеальные преступления», закончившиеся полным провалом

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 Теги: приколы, фотки

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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