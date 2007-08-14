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Раздел: Курьезы  
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Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот

Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохотОх уж эта фортуна.

Всякие мелкие, и не очень мелкие, неприятности, которые случаются в повседневной жизни. С одной стороны над ними плакать хочеться, а с другой, хочется смеяться, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
Нелепые неудачи, способные вызвать неудержимый хохот
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 Теги: неудачи, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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