Раздел: Курьезы
Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
Такое не везде увидишь.
В Каменском одну из маршруток сделали ещё более комфортабельной. Теперь вместо окон - ковер, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.
"Лакшери стайл", - посмеялись в обществе.
Читайте также: Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
В комментариях люди от души посмеялись и начали предлагать свои варианты такого "ноу-хау".
В Каменском одну из маршруток сделали ещё более комфортабельной. Теперь вместо окон - ковер, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.
"Лакшери стайл", - посмеялись в обществе.
Читайте также: Прикол дня: пес спокойно наблюдал за дракой, возникшей из-за него
В комментариях люди от души посмеялись и начали предлагать свои варианты такого "ноу-хау".
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