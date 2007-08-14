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Раздел: Курьезы  
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Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон

Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо оконТакое не везде увидишь.

В Каменском одну из маршруток сделали ещё более комфортабельной. Теперь вместо окон - ковер, передает Хроника.инфо со ссылкой на dnpr.com.ua.

"Лакшери стайл", - посмеялись в обществе.

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В комментариях люди от души посмеялись и начали предлагать свои варианты такого "ноу-хау".

Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
Дорого-богато: Сеть насмешила маршрутка с коврами вместо окон
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 Теги: маршрутка, окна

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Сегодня, 17:41 » Автор: Анна Мартынова
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