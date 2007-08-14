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Раздел: Курьезы  
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Пять минут веселья: смешные таблички на домах

Пять минут веселья: смешные таблички на домах16 табличек от хозяев с прекрасным чувством юмора

Почти в каждом доме нашей необъятной родины обязательно есть люди, которые делают жизнь окружающих пусть немного, но веселее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

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Мы выбрали лучшее из того, что было придумано самыми обычными хозяевами, которые решили позаботиться о прохожих и предупредить их об опасности.

Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
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 Теги: приколы, таблички

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Сегодня, 11:55 » Автор: Татьяна Ларина
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