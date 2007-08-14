Раздел: Курьезы
Пять минут веселья: смешные таблички на домах
16 табличек от хозяев с прекрасным чувством юмора
Почти в каждом доме нашей необъятной родины обязательно есть люди, которые делают жизнь окружающих пусть немного, но веселее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Читайте также: Пять минут веселья: смешные анекдоты на вторник
Мы выбрали лучшее из того, что было придумано самыми обычными хозяевами, которые решили позаботиться о прохожих и предупредить их об опасности.
Почти в каждом доме нашей необъятной родины обязательно есть люди, которые делают жизнь окружающих пусть немного, но веселее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Читайте также: Пять минут веселья: смешные анекдоты на вторник
Мы выбрали лучшее из того, что было придумано самыми обычными хозяевами, которые решили позаботиться о прохожих и предупредить их об опасности.
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